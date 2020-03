Đang tư vấn ‘Học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học 2020’

Nguyễn Thị Hồng Phượng

Bà Ngô Thanh Tâm, Quản lý Chương trình, Cơ quan Giáo dục New Zealand:



Chào bạn, để được nhận học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học cần một số điều kiện sau:

- Học sinh có quốc tịch Việt Nam, hiện học lớp 8, 9, 10 tại một trường trung học ở Việt Nam.

- Điểm trung bình học tập từ 8.0 trở lên (GPA ≥ 8.0).

- Trình độ tiếng Anh: IELTS ≥ 5.5 hoặc tương đương (ví dụ: PTE 42, TOEFL iBT 54, hoặc các chứng chỉ thể hiện trình độ tiếng Anh tương đương khác) hoặc tiếng Anh cho học sinh hệ Cambridge: chương trình IGCSE - môn English as Second Language đạt tối thiểu điểm C, hoặc điểm FCE (Cambridge First Certificate in English) trên 160. Nếu học sinh muốn chứng minh trình độ tiếng Anh bằng một chứng chỉ khác ngoài các chứng chỉ hoặc điểm kể trên cần phải kèm thêm bằng chứng về việc quy đổi điểm tương đương với IELTS từ một nguồn đáng tin cậy.