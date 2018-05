Chăm sóc trẻ biếng ăn và kém hấp thu dinh dưỡng

Trần thị Phương Tâm, 26 tuổi, Khánh Hòa

Bác sĩ Lê Thị Hải:



Con bạn chỉ thiếu 0,7kg cân nặng so với chuẩn nhưng cháu cũng chưa bị suy dinh dưỡng. Hiện tượng mọc ban đỏ khắp người có thể do sốt phát ban do virus nếu những nốt ban bay đi không để lại vết thâm trên da. Hiện nay, bé vẫn đang sốt, chảy nước mũi là do viêm đường hô hấp do virus. Bạn chỉ cần cho bé nhỏ mũi bằng nước muối 0,9%. Nếu bé sốt trên 38,5 độ C thì bạn cần cho con uống thuốc hạ sốt, còn không thì chỉ cần chườm bằng nước ấm, cho bé nằm nơi thoáng mát, mặc quần áo thấm mồ hôi, mặc ít quần áo.

Về chế độ ăn, lúc này, bé vẫn đang sốt thì chỉ nên ăn cháo, nấu nhừ, lỏng, mềm, cho ăn 4-5 bữa một ngày, cho bé bú mẹ càng nhiều càng tốt. Ngoài ra, bạn nên bổ sung cho con các loại nước quả như cam, quít, nước ép dưa hấu, cà chua... Mẹ cũng có thể bổ sung cho bé kẽm, vitamin nhóm B để giúp bé ăn ngon miệng hơn.