Phong thái Phan Nghinh Tử gây chú ý

Minh tinh Hong Kong Phan Nghinh Tử được khán giả nhận xét hoạt bát, nhanh nhẹn ở độ tuổi 80.

Theo Sina, ngày 9/4, các video bà Phan Nghinh Tử biểu diễn, giao lưu fan ở Trung Quốc vào danh sách chủ đề được xem và bình luận nhiều nhất mạng xã hội Weibo. Sau 5 năm không đóng phim và hiếm khi dự sự kiện, nghệ sĩ tham gia chương trình nghệ thuật tại tỉnh Tứ Xuyên, bà ca hát, hóa thân Võ Tắc Thiên ở một tiết mục.

Phan Nghinh Tử gây chú ý khi tái xuất

Khi Phan Nghinh Tử rời Tứ Xuyên, nhiều fan tới sân bay tiễn bà về Hong Kong. Trước sự nhiệt tình của khán giả, minh tinh hôn gió, nhảy lên chào họ.

Hàng chục nghìn người cho biết ấn tượng bởi sự trẻ trung, hoạt bát của Phan Nghinh Tử. Nghệ sĩ không công khai tuổi, một số nguồn tin cho biết bà năm nay 77 tuổi nhưng các kênh truyền thông khác nói bà 81 tuổi.

Trên Ettoday, diễn viên từng phản hồi về tuổi của mình: "Các con số chỉ là hình thức mà thôi, điều quan trọng nằm ở tâm thái. Mọi thứ xuất phát từ tâm. Nếu trái tim bạn già nua, cho dù chỉ 30 tuổi, bạn cũng như một người già. Hãy giữ cho mình trái tim trẻ trung".

Phan Nghinh Tử tái hiện Võ Tắc Thiên

Theo Fifty Plus, nghệ sĩ sống một mình ở Hong Kong sau khi mẹ của bà qua đời năm 2021. Bà đầu tư chứng khoán, cho biết nhờ thói quen tính toán, bà minh mẫn, nhanh nhẹn. Công việc giúp bà không hoảng loạn khi gặp tình huống bất lợi.

Đời thường, diễn viên cùng bạn bè uống trà, đi ăn. Nghệ sĩ có nhiều sở thích như nấu ăn, làm bánh ngọt, tự may quần áo, chụp hình. Phan Nghinh Tử nói: "Niềm vui không từ trên trời rơi xuống, bạn cần tự tạo ra".

Phan Nghinh Tử kiên trì tập gym hơn 20 năm qua, một tuần đến phòng tập 5 buổi. Ngoài ra, bà chạy bộ khoảng một tiếng mỗi ngày. Nghệ sĩ tu tập Phật pháp, thường có những đợt bế quan tu hành. Diễn viên cho rằng quá trình này giúp bà giữ được tâm hồn trong trẻo, nguyên sơ.

Phan Nghinh Tử thời trẻ, bà từng kết hôn với tài tử Trần Hồng Liệt, ly dị năm 1980, từ đó sống độc thân. Ảnh: Mtime

Nghệ sĩ nổi bật màn ảnh Hoa ngữ thập niên 1980-1990, gây tiếng vang qua Thần điêu đại hiệp 1984, Võ Tắc Thiên 1985, Thái Bình công chúa, Nhất đại hoàng hậu Đại Ngọc Nhi, Dục hỏa phượng hoàng. Phim gần nhất bà tham gia là Li ca hành (2021), đóng cùng các sao trẻ Lý Nhất Đồng, Hứa Khải.

