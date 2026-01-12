Phòng khám ở Cà Mau bị nghi trục lợi gần 500 triệu đồng BHYT

Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng sau khi phát hiện Phòng khám đa khoa Sài Gòn Tâm Đức có dấu hiệu gian lận 497 triệu đồng từ quỹ bảo hiểm y tế.

Kết luận kiểm tra đột xuất được Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau công bố mới đây xác định số tiền trên có dấu hiệu tội phạm theo Điều 215 Bộ luật Hình sự. Cơ quan này đồng thời yêu cầu phòng khám tại phường Lý Văn Lâm nộp lại tổng cộng 942 triệu đồng chi phí khám chữa bệnh chưa đủ điều kiện thanh toán và phải chịu trách nhiệm pháp lý cho các sai phạm đã gây ra.

Trụ sở Phòng khám đa khoa Sài Gòn Tâm Đức

Những bất thường tập trung vào việc lập khống hồ sơ bệnh án, BHXH Cà Mau cho hay. Kết quả xác minh 16 trường hợp theo đơn tố cáo cho thấy tất cả người dân này không hề thực hiện việc khám chữa bệnh. Họ chỉ đến cơ sở này để khám sức khỏe phục vụ thi bằng lái, đi làm hoặc đi học, song phòng khám vẫn lập hồ sơ đề nghị thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT). Nhiều người xác nhận không siêu âm ổ bụng, xét nghiệm chức năng gan dù hồ sơ có chỉ định, thậm chí khẳng định chữ ký trong bệnh án bị giả mạo.

Tình trạng giả mạo nhân sự để "rút ruột" quỹ bảo hiểm diễn ra phổ biến. Đoàn kiểm tra phát hiện một bác sĩ đã chấm dứt hợp đồng từ cuối tháng 6/2025, đang làm việc toàn thời gian tại cơ sở khác, nhưng chữ ký vẫn xuất hiện trên các phiếu thủ thuật sau thời điểm đó để thanh toán 289 triệu đồng. Tương tự, một kỹ thuật viên đang đăng ký hành nghề tại Bình Dương lại đứng tên thực hiện 1.470 lượt chụp X-quang tại Cà Mau, tương ứng số tiền 126 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều hồ sơ thanh toán thể hiện sự bất nhất giữa mã bác sĩ và người ký xác nhận thực hiện thủ thuật.

Đối với 381 hồ sơ không có chứng từ kèm theo trong tháng 8 và 9/2025, đại diện phòng khám thừa nhận sai sót do quy trình quản lý dữ liệu. Cơ sở này lý giải nhân viên thực tập đã tự ý lấy thông tin người đến khám sức khỏe để tra cứu mã thẻ BHYT, nhập khống vào phần mềm và dùng tài khoản bác sĩ để chỉ định dịch vụ. Các dữ liệu này sau đó được đẩy lên hệ thống đề nghị thanh toán mà không qua bước đối chiếu chứng từ giấy.

Riêng lĩnh vực y học cổ truyền, hơn 300 bệnh án lập trong nửa đầu tháng 11/2025 bị phát hiện nhiều lỗi sơ đẳng như viết bằng bút chì, thiếu phiếu chỉ định, không có tờ điều trị hoặc thiếu chữ ký bác sĩ. Bảng chấm công của nhân viên y tế tại đây cũng không khớp với thời gian phát sinh chi phí khám chữa bệnh trên hệ thống, liên quan đến hơn 5.200 lượt thanh toán. Hiện chưa có ý kiến của đại diện phòng khám về những sai phạm mà BHXH Cà Mau nêu.

Chúc Ly