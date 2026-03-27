Phong cách xa xỉ của vợ tài phiệt Hong Kong

Giữa tháng 3, trên trang cá nhân, Deborah Hung chia sẻ ảnh bên xế hộp siêu sang Rolls-Royce mang tên cô. Người đẹp diện cả bộ Chanel gồm áo liền quần dệt kim, bốt hồng đồng điệu với màu xe hơi. Bức ảnh thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận.
Giữa tháng 3, trên trang cá nhân, Deborah Hung chia sẻ ảnh bên xế hộp siêu sang Rolls-Royce mang tên cô. Người đẹp diện cả bộ Chanel gồm áo liền quần dệt kim, bốt hồng đồng điệu với màu xe hơi. Bức ảnh thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận.
Deborah Hung, 43 tuổi, là người mẫu Mexico, nổi tiếng trong giới thượng lưu và thời trang. Cô kết hôn cùng tài phiệt Hong Kong Hồng Vĩnh Thời (Stephen Hung) năm 2008. Họ sống trong biệt thự được thiết kế theo phong cách maximalism (tối đa) với tường bọc nhung đỏ, đèn chùm lớn, những chiếc sofa hình trái tim. Cuộc sống xa xỉ của cả hai từng được thể hiện trong series truyền hình thực tế Bling Empire: New York. Theo Forbes, tính tới đầu năm 2026, Hồng Vĩnh Thời sở hữu khối tài sản khoảng 400 triệu USD.
Deborah Hung, 43 tuổi, là người mẫu Mexico, nổi tiếng trong giới thượng lưu và thời trang. Cô kết hôn cùng tài phiệt Hong Kong Hồng Vĩnh Thời (Stephen Hung) năm 2008. Họ sống trong biệt thự được thiết kế theo phong cách maximalism (tối đa) với tường bọc nhung đỏ, đèn chùm lớn, những chiếc sofa hình trái tim. Cuộc sống xa xỉ của cả hai từng được thể hiện trong series truyền hình thực tế Bling Empire: New York. Theo Forbes, tính tới đầu năm 2026, Hồng Vĩnh Thời sở hữu khối tài sản khoảng 400 triệu USD.
Vợ chồng tài phiệt Hồng Vĩnh Thời dự Tuần thời trang cao cấp Paris tháng 1.
Deborah đam mê màu hồng và những phương tiện di chuyển đắt đỏ. Theo Tatler, vợ chồng cô có bộ sưu tập xe hơi hạng sang với những chiếc hàng chục triệu USD.
Deborah đam mê màu hồng và những phương tiện di chuyển đắt đỏ. Theo Tatler, vợ chồng cô có bộ sưu tập xe hơi hạng sang với những chiếc hàng chục triệu USD.
Theo Wall Street Journal, ông trùm bất động sản Hồng Vĩnh Thời từng đặt một lúc 30 chiếc Rolls-Royce cho khách sạn mới. Ngoài xe này, hai vợ chồng còn có nhiều siêu xe, như Lamborghini Aventador màu cam, Ferrari, Bentley.
Theo Wall Street Journal, ông trùm bất động sản Hồng Vĩnh Thời từng đặt một lúc 30 chiếc Rolls-Royce cho khách sạn mới. Ngoài xe này, hai vợ chồng còn có nhiều siêu xe, như Lamborghini Aventador màu cam, Ferrari, Bentley.
Theo SCMP, người mẫu có bộ sưu tập các thiết kế Haute Couture, thường mang sắc hồng đặc trưng, khiến cô được ví như nhân vật Elle Woods phim Legally Blonde trong đời thực. Tủ đồ của cô có những chiếc túi mới nhất và hiếm có của Chanel, Hermes. Cô sắm cho hai chó cưng Chihuahua phòng ngủ và tủ quần áo riêng. Chúng thường xuyên diện trang phục Chanel được thiết kế riêng để đồng điệu với chủ nhân.
Theo SCMP, người mẫu có bộ sưu tập các thiết kế Haute Couture, thường mang sắc hồng đặc trưng, khiến cô được ví như nhân vật Elle Woods phim Legally Blonde trong đời thực. Tủ đồ của cô có những chiếc túi mới nhất và hiếm có của Chanel, Hermes. Cô sắm cho hai chó cưng Chihuahua phòng ngủ và tủ quần áo riêng. Chúng thường xuyên diện trang phục Chanel được thiết kế riêng để đồng điệu với chủ nhân.
Người đẹp còn có sở thích sưu tập vương miện và các loại kim cương trắng chất lượng cao từ các nhà chế tác như Graff, Chopard. Theo SCMP, thay vì mua đồ có sẵn, cô ưu tiên việc đặt hàng chế tác riêng hoặc tham gia các buổi đấu giá để tìm kiếm những viên đá quý độc bản.
Người đẹp còn có sở thích sưu tập vương miện và các loại kim cương trắng chất lượng cao từ các nhà chế tác như Graff, Chopard. Theo SCMP, thay vì mua đồ có sẵn, cô ưu tiên việc đặt hàng chế tác riêng hoặc tham gia các buổi đấu giá để tìm kiếm những viên đá quý độc bản.
Deborah bên chiếc bánh sinh nhật dát vàng mừng tuổi mới năm 2025. Cô chọn đầm sequin xẻ ngực, xếp nếp ở eo, tôn vẻ quyến rũ. Người mẫu thuê riêng đội tư vấn ăn mặc, trang điểm, làm tóc và chụp hình để phục vụ hàng tuần.
Deborah bên chiếc bánh sinh nhật dát vàng mừng tuổi mới năm 2025. Cô chọn đầm sequin xẻ ngực, xếp nếp ở eo, tôn vẻ quyến rũ. Người mẫu thuê riêng đội tư vấn ăn mặc, trang điểm, làm tóc và chụp hình để phục vụ hàng tuần.
Cô thường xuyên là khách VIP trên hàng ghế đầu của các nhà mốt danh tiếng nhất như Dior, Chanel, Versace, Armani, Valentino. Theo Elle, Dolce & Gabbana từng vài lần đóng cửa hoàn toàn để phục vụ nhu cầu mua sắm riêng tư của cô.
Cô thường xuyên là khách VIP trên hàng ghế đầu của các nhà mốt danh tiếng nhất như Dior, Chanel, Versace, Armani, Valentino. Theo Elle, Dolce & Gabbana từng vài lần đóng cửa hoàn toàn để phục vụ nhu cầu mua sắm riêng tư của cô.
Người đẹp nhiều lần tham dự những sự kiện lớn như Liên hoan phim Cannes, các buổi tiệc của amfAR hay các dạ tiệc thượng lưu tại Paris.
Người đẹp nhiều lần tham dự những sự kiện lớn như Liên hoan phim Cannes, các buổi tiệc của amfAR hay các dạ tiệc thượng lưu tại Paris.
Deborah thường tận hưởng các chuyến du lịch khắp thế giới trên chuyên cơ riêng hoặc du thuyền xa xỉ. Điểm đến của cô luôn là những nơi giới thượng lưu yêu thích như St. Tropez, Monaco, Thụy Sĩ, Dubai, các buổi đấu giá trang sức tại Ấn Độ.
Deborah thường tận hưởng các chuyến du lịch khắp thế giới trên chuyên cơ riêng hoặc du thuyền xa xỉ. Điểm đến của cô luôn là những nơi giới thượng lưu yêu thích như St. Tropez, Monaco, Thụy Sĩ, Dubai, các buổi đấu giá trang sức tại Ấn Độ.
Deborah từng đến Hà Nội thưởng thức "cà phê đường tàu" mùa hè năm 2024.
Trong một lần tham gia tiệc VIP ở giải F1 năm 2024 tại Monaco, cô gặp gỡ ca sĩ Lisa nhóm Blackpink.
Trong một lần tham gia tiệc VIP ở giải F1 năm 2024 tại Monaco, cô gặp gỡ ca sĩ Lisa nhóm Blackpink.
Người đẹp được khán giả khen mặc đẹp khi khám phá châu Phi.
Người đẹp được khán giả khen mặc đẹp khi khám phá châu Phi.
Sao Mai
Ảnh, video: Instagram Deborah Hung