Phong cách sống tại Lakeside Residences qua trải nghiệm thời trang và nghệ thuật

BIM Land kết hợp với NTK Phan Đăng Hoàng, tổ chức show thời trang với chủ đề "Kiêu hãnh thầm lặng", khắc họa phong cách sống của bộ sưu tập biệt thự Lakeside Residences.

Sự kiện "Lời hẹn giữa miền thông reo Vol.3: kiêu hãnh thầm lặng" diễn ra ngày 18/4, được thiết kế như một hoạt động trải nghiệm phong cách sống tại phân khu Lakeside Residences thuộc Thanh Xuan Valley. Sự kiện thu hút gần 400 khách mời.

Ca sĩ Hoàng Hải mở đầu đêm nghệ thuật bằng ca khúc "Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau", "Nhắn gió mây rằng anh yêu em", giữa không gian khoáng đạt của Country Club.

Tâm điểm sự kiện là show diễn thời trang do Phan Đăng Hoàng thực hiện. Nhà thiết kế từng giới thiệu bộ sưu tập cá nhân tại Milan Fashion Week, một trong những tuần lễ thời trang lớn trên thế giới.

Show diễn gồm gần 30 thiết kế, khai thác sự tương tác giữa thời trang và không gian thiên nhiên của Thanh Xuan Valley. Bộ sưu tập được xây dựng theo tinh thần "Kiêu hãnh thầm lặng", hướng đến sự cân bằng giữa giá trị nguyên bản và tinh thần nghệ thuật đương đại. Đây cũng là triết lý mà BIM Land gửi gắm trong phân khu Lakeside Residences - bộ sưu tập biệt thự bên hồ mang phong cách kiến trúc đương đại tại Thanh Xuan Valley.

Show thời trang được Phan Đăng Hoàng mang đến Thanh Xuan Valley với tinh thần "Kiêu hãnh thầm lặng".

Về cảm hứng sáng tạo, nhà thiết kế cho biết mong muốn các thiết kế khi xuất hiện trong không gian rừng thông 50 năm tuổi tạo cảm giác hài hòa, gắn kết với cảnh quan sẵn có, thay vì tách biệt. Với thông điệp "Kiêu hãnh thầm lặng", Phan Đăng Hoàng nhấn mạnh một tác phẩm thời trang hay không gian sống lý tưởng là nơi mà sự kiêu hãnh được thể hiện lặng lẽ, nhưng có thể để lại dấu ấn thông qua sự tiết chế trong biểu đạt và chiều sâu giá trị mà nó mang lại.

BIM Land mong muốn truyền tải tinh thần của phân khu Lakeside Residences qua dấu ấn thời trang.

Chị Khánh Huyền, khách mời đánh giá sự kiện mang đến góc nhìn trực quan về phân khu Lakeside Residences cùng định hướng phát triển cộng đồng thông qua những trải nghiệm nghệ thuật đẳng cấp tại Thanh Xuan Valley.

Điều này đồng điệu với định hướng phát triển tại Lakeside Residences - tập trung vào việc hình thành cộng đồng cư dân đề cao phong cách sống và sự gắn kết với thiên nhiên. "Ở đây, mỗi ngôi nhà không chỉ là không gian sống, mà còn tạo nên sự gắn kết quý giá giữa thiên nhiên và đời sống gia đình, hướng tới các giá trị mang tính di sản", đại diện BIM Land cho biết.

Những trải nghiệm tinh tế tại Country Club hứa hẹn trở thành nhịp sống thường nhật trong tương lai tại Lakeside Residences.

Không gian chính của đêm nghệ thuật diễn ra tại Country Club by InterContinental Thanh Xuan Valley Resort - tổ hợp tiện ích nằm cạnh phân khu Lakeside Residences. Đây là một trong những hạng mục trung tâm của điểm đến, nơi tổ chức các hoạt động cộng đồng và sự kiện dành cho cư dân, đồng thời góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống theo định hướng "resort-living" (nghỉ dưỡng tại gia).

Lakeside Residences là bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ tại Thanh Xuan Valley, được phát triển trên địa hình thung lũng đa tầng tự nhiên, quy hoạch với mật độ thấp, được bao phủ bởi rừng thông lâu năm. Phân khu do BIM Land phát triển, thiết kế bởi các đơn vị quốc tế như SCSY Studio và Element Design Studio.

