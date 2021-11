Phong cách người phụ nữ từ chức thủ tướng Thụy Điển

Theo Taller, từ năm 2014, Andersson thường xuyên mặc trang phục dân gian để tri ân người bà của mình. Ngoài họp Quốc hội, bà còn mặc nó vào dịp Giáng sinh và đêm giao thừa. Trong một cuộc phỏng vấn với NTL, bà nói: "Các bộ đồ của tôi đều do bà và chị dâu may. Tôi nghĩ trang phục dân gian rất đẹp và thể hiện di sản văn hóa Thụy Điển. Việc mặc trang phục này là một cách để bảo tồn. Trang phục cũng thể hiện nữ quyền khi có rất nhiều đường thêu, may tuyệt đẹp. Bạn nên tự hào khi có thể mặc một bộ quần áo như vậy". Ảnh: TT