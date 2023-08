Phong cách an cư như nghỉ dưỡng tại Sun Cosmo Residence Da Nang

Đà NẵngCăn hộ sang trọng giữa tầng không, nơi cư dân thu trọn vẻ đẹp của sông xanh, biển cả, phố thị…, sẽ xuất hiện tại trung tâm thành phố.

Nắm bắt nhu cầu tận hưởng cuộc sống hạng sang ngày càng gia tăng tại thành phố đáng sống, Sun Property - thành viên Tập đoàn Sun Group nghiên cứu phát triển mô hình tổ hợp bất động sản Sun Cosmo Residence Da Nang bên sông Hàn. Không chỉ cung cấp loại hình townhouse và shop villa phục vụ kinh doanh, dự án còn kiến tạo không gian sống như nghỉ dưỡng ven sông với hai tòa tháp căn hộ cao tầng The Panoma.

Đáp ứng tiêu chuẩn sống thượng lưu

Các căn hộ cao cấp hướng sông vốn luôn được giới tinh hoa ở nhiều quốc gia quan tâm. Chẳng hạn, tại Hàn Quốc, các căn hộ đáp ứng những tiêu chí khắt khe từ vị trí trung tâm, thuận tiện giao thông cho tới tầm nhìn hướng ra sông Hàn, thường là lựa chọn hàng đầu của người nổi tiếng, giới nhà giàu.

Đơn cử, "nữ hoàng" trượt băng nghệ thuật Kim Yuna và chồng - nam ca sĩ opera Ko Woo Rim sống trong căn hộ tại tòa chung cư cao cấp Mark Hills với tầm nhìn ra sông Hàn.

Các tòa tháp ven sông Hàn (Seoul) có vị trí đắc địa, được giới thượng lưu săn đón. Ảnh: Dreamstime

Theo Korea JoongAng Daily, căn hộ trong khu phức hợp Mark Hills ở Heukseok-dong phía Nam Seoul được giao dịch với giá khoảng 8,5 tỷ won - gấp 10 lần giá một ngôi nhà trung bình ở Seoul, ở thời điểm cuối năm ngoái. Mức giá này được thiết lập không chỉ vì diện tích căn hộ 240 m2 hay vị trí gần các khu phố chính ở Gangnam, mà còn bởi tầm nhìn trực diện sông Hàn và đảo Nodeul cùng cây cầu Yeongdong nổi tiếng, nối hai quận Gwangjin, Seongdong đến Gangnam.

Cách bán đảo Triều Tiên hơn 3.000 cây số, tại thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng, phong cách an cư như nghỉ dưỡng, tận hưởng giá trị sống thượng lưu trong những căn hộ sang trọng ven sông cũng đang hình thành với sự ra đời của Sun Cosmo Residence Da Nang, đáp ứng tiêu chí chọn lựa tổ ấm khắt khe của cộng đồng thành đạt.

Theo đại diện Sun Property, đơn vị phát triển dự án, giá trị an cư tại Sun Cosmo Residence Da Nang được định nghĩa là không gian sống sang trọng, tiện nghi, đủ đầy tiện ích và như nghỉ dưỡng. Ở đó, cư dân vừa tận hưởng cuộc sống an yên tĩnh tại bên dòng sông thơ mộng, vừa dễ dàng hòa xuống phố thị phồn hoa chỉ với vài bước chân.

Lợi thế này có được nhờ vị trí đắc địa, vừa gần sông, hướng biển; vừa cận kề giao lộ như Trần Thị Lý, Nguyễn Văn Thoại, Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn hay các cung đường huyết mạch như Trần Hưng Đạo, Chương Dương luôn tấp nập du khách.

Sun Cosmo Residence Da Nang nằm kề bên Sông Hàn thơ mộng. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Từ dự án, cư dân kết nối thuận tiện đến sân bay quốc tế, trung tâm hành chính, các điểm du lịch nổi tiếng như cầu Rồng, cầu Tình Yêu, Công viên APEC, Công viên châu Á, núi Ngũ Hành Sơn và phố cổ Hội An...

Với hai tòa tháp P1, P2 thuộc phân khu The Panoma, chủ đầu tư kiến tạo không gian sống cao cấp giữa tầng không với những giá trị đặc quyền, mang tới phong cách an cư như nghỉ dưỡng giữa thành phố biển.

Đặc quyền an cư như nghỉ dưỡng bên sông Hàn

Hai tháp cao tầng The Panoma thừa hưởng trọn vẹn vị trí thuận lợi, tiện ích đầy đủ và giá trị của tổ hợp Sun Cosmo Residence Da Nang. Nếu tháp P1 mang chất sống năng động bên giao lộ sầm uất, tòa tháp P2 mở ra không gian sống một bước tới sông Hàn lãng mạn.

Phong cách sống như nghỉ dưỡng tại tòa tháp P2 The Panoma kề bên sông Hàn. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Tiếp nối sức hút của tòa tháp P1, tháp căn hộ P2 có những lợi thế riêng. Đây là tòa tháp căn hộ hiếm hoi tại trung tâm thành phố kề bên sông Hàn, sở hữu 4 mặt tiền đường Trần Thị Lý, Chương Dương, Nguyễn Tư Giản và Phạm Hữu Kính.

Không chỉ kề bên dòng sông Hàn, P2 còn nằm cạnh những không gian công cộng và công trình biểu tượng. Đó là Công viên Nguyễn Văn Trỗi rộng 10 ha, nơi cư dân thong dong dạo bộ giữa thiên nhiên; hay bộ đôi cầu Nguyễn Văn Trỗi và Trần Thị Lý - những cây cầu biểu tượng gắn với lịch sử và con người Đà Nẵng.

Đồng thời, cư dân tương lai dễ dàng di chuyển bằng đường thủy trên những chiếc du thuyền hạng sang, có thể cập bến tại khu biệt thự cao cấp Euro Village cách đó chỉ vài ba phút đi bộ.

Nhìn từ tọa độ trên không, thiết kế tòa tháp ấn tượng với 3 mặt hướng ra sông Hàn, một mặt hướng biển Mỹ Khê. Thừa hưởng thiết kế thông minh của phân khu The Panoma, toàn bộ căn hộ P2 sở hữu tầm nhìn rộng mở, thu trọn bộ ba mỹ cảnh sông Hàn, biển Mỹ Khê và phố thị Đà thành.

Bên cạnh tầm nhìn "3 trong 1", cư dân The Panoma có thể trải nghiệm, hòa vào không khí lễ hội náo nhiệt khu vực sông Hàn như lễ hội đua thuyền, carnival đường phố, những màn trình diễn nghệ thuật pháo hoa mãn nhãn trong các dịp lễ hội pháo hoa quốc tế từ ban công nhà mình.

Tòa tháp P2 bố trí những căn Sky Villa số lượng giới hạn. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Đồng điệu về ngôn ngữ thiết kế như căn hộ P1, tháp P2 hứa hẹn trở thành biểu trưng cho sự giao hòa giữa truyền thống và hiện đại - nét đặc trưng của Sun Cosmo Residence Da Nang.

Lấy cảm hứng từ làng chiếu hoa nổi tiếng Cẩm Nê của Đà Nẵng, đội ngũ kiến trúc sư Aedas đã "kiến trúc hóa" hình ảnh nan chiếu, tạo nên bức tranh khổng lồ. Toàn bộ hệ khung cứng tòa nhà được sắp đặt kỹ lưỡng, tạo hiệu ứng đan vào nhau, mô phỏng kỹ thuật đan chiếu của các nghệ nhân Cẩm Nê. Đặc biệt, thiết kế mỗi tòa tháp gợi hình ảnh chiếc đèn lồng chạy ngầm bên trong, vươn lên trên đỉnh, hứa hẹn gây ấn tượng mạnh về thị giác, khơi gợi cảm xúc và khám phá.

Song hành cùng giá trị kiến trúc, nghệ thuật là công năng của The Panoma. Cả hai tòa tháp tích hợp nhiều tiện ích như hệ thống dịch vụ tại khối đế, bể bơi, phòng cộng đồng, gym, kidclub, vườn đèn lồng trên mái...

Tiện ích đáng chú ý tại P2 là bể bơi. "Bể bơi vô cực tại tòa tháp gần sông Hàn có tầm nhìn hướng sông từ trên cao, mang lại cảm giác dòng chảy tiếp nối liên tục. Nhiều khoảnh khắc thị giác sẽ xóa mờ ranh giới mặt nước bể bơi và mặt nước sông Hàn, mang lại vẻ lãng mạn và thú vị", ông Quân Phạm - Giám đốc Thiết kế, Công ty Tư vấn Thiết kế Aedas chia sẻ.

Cùng những căn hộ đa công năng, tòa tháp P2 bố trí những căn Sky Villa cao cấp số lượng giới hạn với diện tích ban công rộng gấp 2-3 lần căn hộ thường. 6 căn villa này được bố trí riêng tại tầng 18, dành cho những chủ nhân danh giá.

Chủ đầu tư kỳ vọng, với The Panoma, định nghĩa mới về phong cách sống thượng lưu bên sông Hàn sẽ được thiết lập, nơi cư dân tương lai tận hưởng cuộc sống an cư như nghỉ dưỡng giữa lòng Đà Nẵng. Nơi đây hứa hẹn là những tổ ấm an yên, đậm chất thượng lưu mà giới thành đạt luôn kiếm tìm.

Hoài Phong