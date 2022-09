Phòng bệnh tai mũi họng cho trẻ khi giao mùa

Thời tiết biến đổi thất thường do chuyển mùa, nhiều trẻ ho, ngạt mũi, viêm họng, người nhà cần phát hiện sớm để xử trí, tuyệt đối không tự ý dùng kháng sinh.

Vài tuần nay, các bệnh viện tại Hà Nội liên tục quá tải bệnh nhi đến khám do mắc bệnh đường hô hấp, đặc biệt là Bệnh viện Nhi Trung ương, Bạch Mai, E và cả viện tư. Ngoài quá tải bệnh nhân khám ngoại trú, các bệnh viện chật vật sắp xếp giường cho trẻ điều trị nội trú, thậm chí ghép ba đến bốn trẻ một giường để chăm sóc. Một bác sĩ chăm sóc từ 20 đến 30 trẻ, công việc dồn dập.

Ngày 23/9, PGS.TS Phạm Thị Bích Đào, Bộ môn Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết thời tiết thay đổi, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và virus sinh sôi. Trẻ có hệ miễn dịch non nớt, cơ thể chưa kịp thích nghi, dễ mắc các bệnh về đường hô hấp với nhiều triệu chứng, trong đó ho là phổ biến. Năm nay cúm A bùng phát trái mùa, đến sớm hơn so với mọi năm. Người dân không còn tuân thủ đeo khẩu trang nhiều như trước, khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cao hơn.

Theo bác sĩ Đào, khi giao mùa, trẻ dễ bị ngạt tắc mũi, phải thở bằng miệng nên họng khô, rát. Chất nhầy của mũi chảy xuống họng làm cho trẻ vướng họng hay ho và hay bị trớ; tiếng thở nặng, ban đêm ngáy to, thỉnh thoảng có những cơn ngạt thở và ho rũ do co thắt thanh quản. Ở trẻ sơ sinh, ngạt tắc mũi làm trẻ bú khó khăn, bú không được dài hơi như trước. Một số trường hợp trẻ bị viêm mắt tái phát nhiều lần vì viêm nhiễm từ mũi đi lên, nếu điều trị mắt đơn thuần sẽ không giải quyết được triệt để (mắt có ống lệ thông xuống mũi), những trẻ này phải khám thêm chuyên khoa tai mũi họng. Nhiều trẻ bị chảy nước mũi, rối loạn ngửi, đau tai. Trường hợp nặng chảy mủ, nghe kém.

80% nguyên nhân trẻ mắc bệnh là do virus, nên chỉ dùng thuốc chữa triệu chứng như hạ sốt, giảm ho, long đờm, chống ngạt tắc mũi... để cơ thể trẻ có khả năng tự sản sinh ra kháng thể chống lại các bệnh lý này. Bố mẹ không nên tự ý dùng kháng sinh khiến cơ thể mất chức năng đề kháng, phụ thuộc vào thuốc mỗi khi bị bệnh, nên rất dễ bị nhiễm bệnh.

"Sử dụng kháng sinh liên tục sẽ làm tổn thương một số cơ quan còn non nớt của trẻ như gan, thận, tụy...", bác sĩ khuyến cáo.

Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Nhi trung ương, sáng 22/9. Ảnh: Thùy An

Đeo khẩu trang cho trẻ mỗi khi ra đường, hạn chế đưa đến những nơi đông người, vì dễ bị lây nhiễm khi cơ thể chưa đủ sức đề kháng. Giữ ấm vùng cổ, ngực và bụng cho trẻ khi trời lạnh, tránh để ở những nơi có gió lùa. Nâng cao thể trạng, tăng cường sức chống đỡ của niêm mạc mũi họng, nhỏ mũi cho trẻ, hướng dẫn đúng cách xì mũi để không đẩy mủ và vi trùng lên tai giữa hoặc vào xoang.

Tiêm phòng vaccine đầy đủ cho trẻ. Khi trẻ mắc bệnh, phụ huynh cần chú ý dịnh dưỡng để nhanh hồi phục, cho ăn thực phẩm chế biến dưới dạng lỏng, dễ tiêu như cháo súp, các món hầm nhừ, nước hầm rau củ...

Tăng cường thực phẩm giàu đạm từ thịt, cá, trứng, thịt gia cầm, ngũ cốc nguyên hạt, các sản phẩm từ sữa ít béo... Nên cho trẻ ăn nhiều rau xanh và trái cây tươi giàu vitamin, đặc biệt là vitamin C từ nước cam, chanh, bưởi, dưa hấu... để hỗ trợ tăng sức đề kháng. Nếu trẻ mệt, biếng ăn, nên chia nhỏ bữa ăn thành 5-6 lần trong ngày giúp dễ ăn và hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.

Hà Nội có ba dịch bệnh đang lưu hành chồng nhau gồm Covid-19, sốt xuất huyết và cúm. Ngoài ra, từ đầu năm 2022 đến giữa tháng 9, tổng số ca bệnh adenovirus phát hiện là 1.316. Tỷ lệ chung trẻ mắc Adenovirus nhập viện chiếm khoảng 4% so với tổng số người bệnh điều trị nội trú; 7 ca tử vong. Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường phòng bệnh do virus này.

Minh An