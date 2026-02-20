Phối cảnh tuyến đường huyết mạch phía tây TP HCM mở rộng gấp bốn

Dự án mở rộng đường Vĩnh Lộc vừa được HĐND TP HCM chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại kỳ họp ngày 6/2, do thay đổi quy mô và phương án giải phóng mặt bằng so với trước.

Tuyến dài gần 7,2 km, đi qua Bình Chánh và Bình Tân (cũ), từ Trần Văn Giàu đến đường số 2A (Khu công nghiệp Vĩnh Lộc), sẽ được nâng cấp lên mặt cắt 30 m, 6 làn xe, gấp khoảng bốn lần hiện trạng 7-8 m.