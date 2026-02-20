Phối cảnh tuyến đường huyết mạch phía tây TP HCM mở rộng gấp bốn

Dự án mở rộng đường Vĩnh Lộc vừa được HĐND TP HCM chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại kỳ họp ngày 6/2, do thay đổi quy mô và phương án giải phóng mặt bằng so với trước.
Tuyến dài gần 7,2 km, đi qua Bình Chánh và Bình Tân (cũ), từ Trần Văn Giàu đến đường số 2A (Khu công nghiệp Vĩnh Lộc), sẽ được nâng cấp lên mặt cắt 30 m, 6 làn xe, gấp khoảng bốn lần hiện trạng 7-8 m.
Đường Vĩnh Lộc từng được TP HCM đưa vào kế hoạch nâng cấp giai đoạn 2016-2020 với quy mô nhỏ hơn, mở rộng lên 18 m trên chiều dài 6 km, song dự án nhiều năm chưa triển khai. Ở phương án mới, tuyến được kéo dài và mở rộng mặt cắt, đồng thời bổ sung phạm vi giải phóng mặt bằng.
Đi qua nhiều khu dân cư và khu công nghiệp, đường Vĩnh Lộc nhiều năm qua nhỏ hẹp, thường xuyên ùn tắc, đặc biệt tại khu vực ngã 5 Vĩnh Lộc - giao giữa các trục Vĩnh Lộc, Quách Điêu, Võ Văn Vân và Nguyễn Thị Tú.
Theo phương án thiết kế, nút giao này sẽ được mở rộng các hướng, tổ chức vòng xoay trung tâm, kết hợp đèn tín hiệu và vạch phân luồng để giảm xung đột giao thông.
Nút giao Vĩnh Lộc - Trần Văn Giàu, điểm ùn tắc thường xuyên trên tuyến, cũng được mở rộng, bố trí các làn rẽ phải ra vào. Khu vực này sẽ tổ chức thêm các đảo giao thông nhỏ, kết hợp hệ thống đèn tín hiệu nhằm điều tiết phương tiện từ nhiều hướng.
Ngoài mặt đường thiết kế 6 làn xe hai chiều, dự án còn xây dựng hệ thống vỉa hè, cây xanh và ngầm hóa lưới điện dọc tuyến, góp phần chỉnh trang đô thị khu vực phía tây TP HCM.
Dự án nâng cấp đường Vĩnh Lộc dự kiến hoàn thành năm 2028, không chỉ giảm ùn tắc mà còn được kỳ vọng trở thành trục kết nối quan trọng giữa các khu công nghiệp phía tây TP HCM như Vĩnh Lộc, Lê Minh Xuân, đồng thời chia sẻ lưu lượng với quốc lộ 1 và tỉnh lộ 10.
Để triển khai dự án, thành phố dự kiến thu hồi gần 24 ha đất; trong đó khoảng 8 ha do Nhà nước quản lý, phần còn lại thực hiện bồi thường, ảnh hưởng 1.424 trường hợp, gồm 93 hộ phải bố trí tái định cư.
Theo Sở Xây dựng TP HCM, sau giai đoạn một, dự án sẽ được nghiên cứu triển khai giai đoạn hai với phương án xây dựng cầu vượt qua ngã 5 Vĩnh Lộc. Cầu dự kiến bố trí hai làn xe, nhằm hạn chế xung đột giao cắt khi lưu lượng phương tiện tăng cao.
Các phương án tổ chức giao thông tiếp tục được triển khai, gồm hệ thống vòng xoay, đèn tín hiệu kết hợp kẻ vạch phân luồng, nhằm tạo lưu thông thông suốt tại những khu vực có mật độ phương tiện lớn.
Vị trí đường Vĩnh Lộc được nâng cấp. Đồ họa: Đăng Hiếu
Giang Anh
Ảnh: Sở Xây dựng