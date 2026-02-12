Phoenix CV Golf & Resort - tổ hợp đa tiện ích nghỉ dưỡng, giải trí

Phoenix CV Golf & Resort tái định vị bằng việc chuyển mình từ sân golf thành hệ sinh thái tích hợp đa tiện ích từ nghỉ dưỡng, ẩm thực đến giải trí sau 20 năm.

Dự án thuộc sở hữu của CV Group - tập đoàn đến từ Hàn Quốc hiện diện tại Việt Nam từ những năm 2000. Tọa lạc trên quỹ đất rộng hơn 300 ha tại Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ, khu nghỉ dưỡng sở hữu quy mô 54 hố golf đạt chuẩn quốc tế cùng cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của vùng núi đá vôi. Dự án đóng vai trò mắt xích quan trọng trong mạng lưới dịch vụ đa dạng của tập đoàn.

Toàn cảnh sân golf Phoenix CV Golf & Resort (Làng Rổng Vòng, Lương Sơn, Phú Thọ). Ảnh: CV Resort

Suốt 20 năm, Phoenix CV Golf & Resort không chỉ là điểm đến quen thuộc của cộng đồng golfer trong nước và quốc tế, còn giữ vai trò "cửa ngõ" cho du lịch golf miền Bắc. Tuy nhiên, trước những biến đổi của thị trường, đơn vị quản lý nhận thấy cần có một giải pháp mới để duy trì vị thế và đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của du khách. Trong giai đoạn 2024-2026, ngành golf và nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình dịch vụ đơn lẻ sang "all-in-one destination" (điểm đến tích hợp).

Theo đó, Phoenix CV Golf & Resort thay đổi dựa trên ba trụ cột: hạ tầng, vận hành và hệ sinh thái. Về hạ tầng, khu nghỉ dưỡng đưa vào vận hành khu Clubhouse mới, cải tạo hệ thống sân cỏ và nâng cấp cảnh quan cùng các tiện ích phụ trợ theo tiêu chuẩn quốc tế. Về vận hành, các quy trình quản lý được đồng bộ hóa để đảm bảo tính xuyên suốt trong trải nghiệm khách hàng. Sự kết nối giữa các thương hiệu trong hệ sinh thái giúp du khách dễ dàng tiếp cận mọi dịch vụ từ nghỉ dưỡng đến đầu tư. Đáng chú ý, tập đoàn còn dự kiến phát triển thêm mô hình giải trí gaming và du lịch khám phá nhằm bổ trợ cho các dịch vụ hiện có, tạo thành chuỗi giá trị bền vững.

Phoenix CV Golf & Resort là điểm đến thuộc hệ sinh thái toàn diện của CV Resort. Ảnh: CV Resort

Điểm nhấn mang tính biểu tượng cho quá trình chuyển mình này là giải đấu Phoenix Reborn Golf Tournament 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 27/2 đến ngày 1/3. Sự kiện dự kiến thu hút gần 800 golfer, bao gồm các đại diện từ Hiệp hội Golf Chuyên nghiệp Hàn Quốc (KPGA), vận động viên Đội tuyển Golf Việt Nam tham dự SEA Games 33 cùng nhiều khách mời quốc tế.

"Giải đấu đồng thời mở ra một chương phát triển mới cho hệ sinh thái CV Resort tại Việt Nam. Thông qua việc nâng tầm tiêu chuẩn dịch vụ và hoàn thiện năng lực vận hành, chúng tôi kỳ vọng hiện thực hóa khát vọng kiến tạo những điểm đến hội tụ đủ ba yếu tố: đáng sống, đáng trải nghiệm và đáng đầu tư", đại diện CV Resort chia sẻ.

Phó Chủ tịch CV Group Lee Ho Seong phát biểu khai mạc giải đấu Phoenix Reborn Golf Tournament 2026. Ảnh: CV Resort

Song hành cùng sân golf, hệ sinh thái này đang từng bước được mở rộng với các mảnh ghép chiến lược như khách sạn Grand Plaza Hà Nội, nhà hàng fine dining ONVIT, nhà hàng Việt Nam An Hy, dịch vụ lữ hành Grand Tour và chuỗi thương hiệu phong cách sống COVE. Tất cả được vận hành dựa trên triết lý kiến tạo không gian trải nghiệm toàn diện, nơi mọi nhu cầu của du khách được đáp ứng trong một vòng tròn khép kín.

Thời gian tới, tập đoàn định vị Phoenix CV Golf & Resort trở thành biểu tượng cho sự giao thoa giữa văn hóa, giải trí và phong cách sống hiện đại tại miền Bắc.

Thanh Thư