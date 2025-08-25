Phó tổng thống Mỹ: Nga đã nhượng bộ đáng kể trong hòa đàm Ukraine

Phó tổng thống Mỹ cho rằng Moskva đã chấp nhận "một số nhượng bộ đáng kể" và muốn tìm giải pháp hòa bình cho chiến sự Ukraine.

"Chúng tôi ghi nhận một số nhượng bộ đáng kể từ cả hai phía trong vài tuần qua. Phía Nga đã chấp nhận một số nhượng bộ đáng kể trước Tổng thống Donald Trump, lần đầu tiên trong hơn ba năm rưỡi xung đột tại Ukraine", Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết trong cuộc phỏng vấn hôm 24/8.

Ông Vance chỉ ra một trong những nhượng bộ là về vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine trong tương lai, khi chiến sự đã kết thúc. Phó tổng thống Mỹ tin rằng Moskva muốn tìm giải pháp hòa bình cho xung đột, dù chưa có bước tiến rõ rệt. Ông nhận định các nỗ lực đàm phán vẫn còn nhiều trắc trở, nhưng nhấn mạnh Washington tin tưởng quá trình này có thể đạt được kết quả nếu kiên trì.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại Nhà Trắng ngày 22/8. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn, Phó tổng thống Vance cũng bác bỏ khả năng Mỹ đưa quân sang Ukraine để giám sát thực thi thỏa thuận hòa bình, nhưng nhấn mạnh Washington sẽ tiếp tục giữ vai trò tích cực "để Kiev có được những bảo đảm an ninh cần thiết".

Khi được hỏi về vụ Nga tập kích tên lửa vào nhà máy Mỹ ở miền tây Ukraine, Phó tổng thống Vance nói ông "không thích điều đó", nhưng lưu ý rằng thiệt hại và thương vong là thực tế hiển nhiên trong chiến tranh.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska hôm 15/8, ông Trump cảnh báo sẽ áp đặt thêm lệnh trừng phạt nhắm vào Nga nếu không có tiến triển về thỏa thuận hòa bình trong vòng hai tuần.

Ông Vance mô tả các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga sẽ được xem xét "theo từng trường hợp".

"Tổng thống đã nói rõ: Họ có thể được mời trở lại nền kinh tế toàn cầu nếu cảnh giết chóc này chấm dứt, còn không thì họ sẽ tiếp tục bị cô lập. Cuối cùng chúng tôi sẽ thành công. Đây là chiến lược ngoại giao giàu năng lượng, đủ khả năng chấm dứt cuộc chiến", Phó tổng thống Mỹ cho hay.

Tổng thống Trump từng đặt thời hạn chót là 8/8 để Nga đồng ý chấm dứt chiến sự ở Ukraine, nếu không Mỹ sẽ áp đặt trừng phạt với Nga và các quốc gia mua dầu mỏ của nước này. Tuy nhiên, ông Trump không có động thái gì sau khi thời hạn chót đi qua và sau đó đồng ý gặp ông Putin tại Alaska.

Thanh Danh (Theo Reuters, NBC)