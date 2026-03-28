Phó tổng thống Mỹ đặc biệt quan tâm đến UFO

Phó tổng thống Mỹ Vance cho biết ông đặc biệt quan tâm đến UFO và cam kết đi sâu tìm hiểu tài liệu của chính phủ liên quan vấn đề này.

"Tôi chưa đủ thời gian để thực sự hiểu rõ vật thể bay không xác định (UFO), nhưng tôi sẽ làm, hãy tin tôi. Tôi bị ám ảnh bởi vấn đề này", Phó tổng thống Mỹ JD Vance bật cười khi nói với người dẫn chương trình Benny Johnson hôm 27/3, khi được hỏi về sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 2.

Sắc lệnh này yêu cầu các cơ quan liên quan bắt đầu "xác định và công bố" tài liệu của chính phủ liên quan UFO và người ngoài hành tinh.

"Tôi vẫn còn ba năm nữa trên cương vị phó tổng thống. Tôi sẽ làm rõ mọi thứ liên quan đến các hồ sơ UFO", ông Vance nói thêm.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance tại Nhà Trắng ngày 27/3. Ảnh: AP

Tổng thống Trump trước đó cho biết sắc lệnh được đưa ra "dựa trên sự quan tâm lớn của công chúng". Động thái của chính quyền Trump diễn ra cùng tháng cựu tổng thống Barack Obama nói rằng người ngoài hành tinh "có thật", dù ông chưa từng thấy họ.

Liên quan phát biểu của ông Obama, ông Trump nói với phóng viên rằng cựu tổng thống đã "tiết lộ thông tin mật, điều mà ông ấy không nên làm".

Sau khi các phát biểu gây xôn xao trên mạng, ông Obama đính chính thông điệp của mình qua bài đăng trên Instagram. Cựu tổng thống Mỹ lập luận rằng vũ trụ rộng lớn khiến khả năng có sự sống ở nơi khác là cao, song khoảng cách giữa các hệ sao quá xa nên khả năng con người đã được người ngoài hành tinh ghé thăm là thấp và ông không thấy bằng chứng nào trong nhiệm kỳ cho thấy đã có tiếp xúc với các nền văn minh ngoài Trái Đất.

Trong cuộc trao đổi với Johnson, Phó tổng thống Vance đưa ra một góc nhìn mang màu sắc tôn giáo. "Tôi không nghĩ họ là người ngoài hành tinh. Tôi tin đó là ác quỷ", ông nói, đồng thời mô tả đây là cách hiểu của Kitô giáo về "những thực thể siêu nhiên thường xuất hiện trên bầu trời và có những tác động kỳ lạ lên con người".

Mối quan tâm đến UFO và các hiện tượng liên quan đã gia tăng trở lại những năm gần đây, khi chính phủ Mỹ điều tra nhiều báo cáo về vật thể bay được cho là "siêu nhiên", trong bối cảnh lo ngại đối thủ có thể đang thử nghiệm những công nghệ quân sự tiên tiến.

Vào tháng 3/2024, Lầu Năm Góc công bố báo cáo nêu rằng không có bằng chứng cho thấy các hiện tượng trên không chưa xác định là công nghệ của người ngoài hành tinh. Nhiều trường hợp nghi vấn thực chất chỉ là khinh khí cầu thời tiết, máy bay do thám, vệ tinh hoặc các hoạt động bình thường khác.

Huyền Lê (Theo AFP)