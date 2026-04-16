Phó tổng giám đốc FPT: Chúng tôi đã có nhiều nỗ lực để ổn định giá cổ phiếu

Sau khi cổ phiếu giảm 20% trong một năm qua, ông Nguyễn Thế Phương, Phó tổng giám đốc FPT khẳng định công ty đã có nhiều nỗ lực để ổn định giá.

Tại phiên họp thường niên diễn ra ngày 16/4, vấn đề được các cổ đông của tập đoàn FPT quan tâm nhất là việc giá cổ phiếu công ty liên tục đi xuống một năm qua, trong khi thị trường chung lại tăng khoảng 600 điểm. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, thị giá FPT ở mức hơn 74.000 đồng mỗi đơn vị, giảm gần 20% tính từ giữa tháng 4 năm ngoái.

Trả lời trước số lượng cổ đông đến dự họp kỷ lục, ông Nguyễn Thế Phương, Phó tổng giám đốc FPT cho biết diễn biến giá cổ phiếu trong một năm qua đi xuống theo bối cảnh toàn cầu. Các nhà đầu tư đã điều chỉnh lại việc định giá đối với nhóm doanh nghiệp dịch vụ công nghệ thông tin do lo ngại tác động của trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành công nghệ như Infosys, Tata Consultancy Services hay Accenture đều ghi nhận mức vốn hóa đi xuống 40%, tương đương với mức điều chỉnh của FPT. "Điều này phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư toàn cầu trước những thay đổi lớn do AI mang lại", ông Phương nói.

Trong bối cảnh đó, ông Thế Phương chia sẻ FPT đã có nhiều nỗ lực để ổn định tình hình hiện tại, trong đó ưu tiên việc duy trì tăng trưởng bền vững và đảm bảo việc làm cho người lao động. Thực tế, trong quý I, nhân sự ở mảng dịch vụ công nghệ toàn cầu của FPT Software vẫn tăng trưởng, cho thấy nhu cầu về mảng này trên thế giới có xu hướng đi lên.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh hoạt động truyền thông nhằm giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về định hướng, chiến lược và triển vọng dài hạn của FPT. Về các biện pháp cụ thể hơn, ban lãnh đạo sẽ cân nhắc mua cổ phiếu trong thời gian tới, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cổ đông và điều kiện thị trường phù hợp.

Liên quan đến câu chuyện cổ phiếu, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT cũng bày tỏ sự thông cảm với các cổ đông khi thị giá cổ phiếu giảm sâu, trong khi thị trường vẫn đi lên. Ông Bình cho biết các tổ chức quốc tế đánh giá không nhiều công ty duy trì được tốc độ tăng trưởng hai chữ số liên tục suốt 10 năm như FPT, do đó kỳ vọng tăng trưởng đặt vào doanh nghiệp cũng lớn hơn.

Tuy nhiên, Chủ tịch FPT vẫn giữ niềm tin vào triển vọng dài hạn của tập đoàn. "Trong 5-10 năm tới, FPT có thể làm chủ các công nghệ lõi của quốc gia, vươn lên sánh vai với các tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chuyển đổi số và AI", ông Bình nói.

Năm 2026, FPT đặt kế hoạch doanh thu 58.580 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 11.629 tỷ đồng, cải thiện khoảng 15% so với kết quả năm 2025 khi thay đổi phương thức hạch toán đối với FPT Telecom. Tuy nhiên, đà tăng trưởng của tập đoàn này năm nay sẽ chậm lại so với mức đi lên của 5 năm trước đó, khoảng 18-20%.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT, đánh giá năm nay là khoảng thời gian khó khăn khi bất ổn địa chính trị trên thế giới xảy ra liên tục, ảnh hưởng đến nền kinh tế vĩ mô. Vì vậy, kế hoạch năm nay vẫn được đánh giá là tích cực, dựa trên bối cảnh đã nêu.

CEO FPT chia sẻ nếu tình hình diễn biến kém khả quan hơn, công ty sẽ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh để phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, lãnh đạo này khẳng định tập đoàn sẽ chủ động đưa ra giải pháp thích ứng với sự thay đổi của thị trường. "Chúng tôi xem việc đối mặt với những biến động của thị trường như bài tập thể dục hàng ngày", ông Khoa nói.

