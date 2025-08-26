Phó tỉnh trưởng Kursk bị bắt vì cáo buộc biển thủ tiền xây công sự

Phó tỉnh trưởng Kursk Vladimir Bazarov bị bắt với cáo buộc biển thủ ngân sách dành cho xây công sự phòng thủ từ thời ông còn làm ở tỉnh Belgorod lân cận.

Hãng thông tấn TASS ngày 25/8 đưa tin văn phòng của Bazarov đang bị khám xét, sau khi ông bị bắt vì cáo buộc biển thủ 1 tỷ ruble (gần 12,4 triệu USD) từ khoản ngân sách dành cho các công sự phòng thủ.

Phó tỉnh trưởng Kursk Vladimir Bazarov. Ảnh: Moscow Times

Tỉnh trưởng Kursk Alexander Khinshtein xác nhận thông tin trên và nói thêm rằng ông Bazarov bị bắt do liên quan tới những vấn đề từ thời ông này còn làm ở tỉnh Belgorod lân cận. Ông Bazarov cũng từng giữ chức phó tỉnh trưởng Belgorod.

Kursk và Belgorod là hai tỉnh biên giới Nga, giáp với Ukraine, thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công bằng UAV từ Ukraine.

Vị trí các tỉnh Belgorod, Kursk của Nga. Đồ họa: RYV

Quân đội Ukraine tháng 8 năm ngoái mở chiến dịch tiến vào tỉnh Kursk và từng có lúc kiểm soát các khu vực ở đây. Nga sau đó phản công và tới nay đẩy lùi hầu hết lực lượng Ukraine khỏi khu vực.

Kể từ khi Ukraine tấn công tỉnh Kursk, nhiều quan chức Nga bị điều tra về tội tham nhũng. Cựu tỉnh trưởng Kursk Roman Starovoit hồi tháng 7 bị Tổng thống Vladimir Putin cách chức. Ông Starovoit sau đó tử vong trong xe với vết súng bắn. Các điều tra viên xác định ông Starovoit dường như đã tự tử.

Ngọc Ánh (Theo TASS, Reuters, Moscow Times)