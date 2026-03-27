Phố thương mại sở hữu quảng trường hơn 1,9 ha tại Vinhomes Global Gate

Vincom Collection Bazaar tại Vinhomes Global Gate phát triển theo mô hình trung tâm thương mại mở, kết nối các tuyến phố kinh doanh với quảng trường Bazaar rộng hơn 1,9 ha và hồ Hà Thành khoảng 1,65 ha.

Trên nền tảng quy hoạch, hạ tầng thương mại được đầu tư đồng bộ với hai tầng hầm đỗ xe, đáp ứng hơn 1.800 ô tô và gần 2.600 xe máy, cùng hệ thống kỹ thuật vận hành và phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn.

Các căn thương mại cao 4-5 tầng, diện tích sàn phổ biến khoảng 492-630 m2. Thiết kế hai mặt tiền và lối đi riêng cho phép khai thác đa dạng công năng, từ bán lẻ, ẩm thực đến dịch vụ trải nghiệm. Quy hoạch ngành hàng theo concept "36 phố phường", phân chia thành các khu như phố ẩm thực, phố đêm, khu giải trí, thể thao hay dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Dự án được định hướng vận hành theo mô hình tổ chức sự kiện thường xuyên nhằm duy trì lưu lượng khách. Theo đó, lịch hoạt động được xây dựng theo ngày và tuần, trong đó dự kiến có chương trình biểu diễn Grand Water Puppet - phiên bản đương đại của nghệ thuật rối nước Việt Nam, tại khu vực hồ Hà Thành.

Phối cảnh các căn thương mại tại phân khu. Ảnh: Vinhomes

Vincom Collection Bazaar nằm trong hệ sinh thái Vinhomes Global Gate - đại đô thị phát triển theo mô hình TOD kết hợp EXPO tại Đông Anh, Hà Nội. Mô hình này tích hợp không gian triển lãm, thương mại, giải trí và lưu trú, qua đó hình thành cả nguồn khách tại chỗ lẫn khách vãng lai.

Trong đó, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) trong khu đô thị được kỳ vọng đón khoảng 60 triệu lượt khách mỗi năm, bao gồm nhóm khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo) với thời gian lưu trú dài và mức chi tiêu cao. Cùng với đó, vị trí gần trục đường Trường Sa - tuyến kết nối sân bay Nội Bài với các cao tốc lớn, giúp dự án tiếp cận thêm lượng khách di chuyển qua khu vực. Lưu lượng tương tự cũng hình thành khi sân bay Gia Bình, cách Vinhomes Global Gate khoảng 30 phút di chuyển đi vào vận hành.

Trung tâm triển lãm Việt Nam nằm trong khu đô thị Vinhomes Global Gate. Ảnh: Vinhomes

Song song với dòng khách, yếu tố hạ tầng cũng đang tạo thêm lực đẩy cho khu vực. Cụ thể, tuyến đường kết nối cầu Tứ Liên với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã khởi công từ tháng 1, trong khi tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh dự kiến triển khai trong năm nay, với nhà ga đặt trong khu đô thị. Các dự án này được kỳ vọng gia tăng khả năng kết nối vùng và lưu lượng di chuyển.

Ở quy mô nội khu, Vinhomes Global Gate đã bước vào giai đoạn bàn giao và đón cư dân về ở, với khoảng 40.000 người. Lượng cư dân này được xem là nguồn khách nền cho hoạt động thương mại khi các dãy phố đi vào vận hành.

Trên cơ sở đó, Vincom Collection Bazaar dự kiến bàn giao từ tháng 10/2027 và có thể đưa vào khai thác ngay nhờ lượng khách sẵn có từ cư dân cũng như hệ tiện ích trong khu đô thị.

Lễ khởi công dự án đường kết nối cầu Tứ Liên. Ảnh: Mạnh Quân

Năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ của Hà Nội đạt hơn 962.000 tỷ đồng, tăng khoảng 13%, kéo theo nhu cầu mở rộng hệ thống của các thương hiệu và tìm kiếm mặt bằng mới. Điều này giúp tăng sức hút cho các mô hình phố thương mại gắn với hệ sinh thái đô thị lớn, có sẵn nguồn khách và khả năng vận hành

Trong bối cảnh đó, Vincom Collection Bazaar được phát triển bởi Vinhomes và Vincom Retail, kết hợp giữa phát triển hạ tầng đô thị và kinh nghiệm vận hành bán lẻ. Nhờ nằm trong đại đô thị tích hợp nhiều chức năng và dòng khách lớn, các khu phố thương mại được kỳ vọng có thể sớm khai thác kinh doanh sau khi bàn giao, đồng thời hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển của thị trường bán lẻ về các khu đô thị quy mô lớn.

Hiện, chủ đầu tư triển khai chính sách hỗ trợ tài chính trong 5 năm cho khách hàng mua Vincom Collection Bazaar. Cụ thể, lãi suất áp dụng lần lượt là 3,3% một năm trong 18 tháng, 5,3% một năm trong 24 tháng hoặc 7,8% một năm trong 36 tháng. Trong 2 năm tiếp theo, lãi suất được đảm bảo không vượt quá 9% một năm; phần chênh lệch (nếu có) sẽ do chủ đầu tư chi trả.

Ngoài ra, người mua còn được áp dụng các ưu đãi như cam kết tiền thuê lên tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ trong 60 tháng và chiết khấu khoảng 7,5% đối với khách hàng thanh toán sớm.

