Phó thủ tướng: Việt Nam là thị trường tiềm năng, tin cậy cho doanh nghiệp Mỹ

Doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam không chỉ nhìn thấy một thị trường tiềm năng, mà còn là một đối tác tin cậy, Phó thủ tướng cam kết tại Mỹ ngày 27/3.

Tại tọa đàm tài chính và công nghệ Việt Nam - Mỹ ở San Francisco (Mỹ) ngày 27/3, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định Việt Nam cam kết tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi nhất, cạnh tranh toàn cầu cho các nhà đầu tư nước ngoài, gồm doanh nghiệp Mỹ.

Theo đó, nhà điều hành sẽ áp dụng các chính sách ưu đãi vượt trội, đột phá về thể chế, đảm bảo tính minh bạch của môi trường đầu tư, ổn định của kinh tế vĩ mô. Đồng thời, quyền, lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư nước ngoài sẽ luôn được bảo vệ.

"Doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam không chỉ nhìn thấy một thị trường đầy tiềm năng, mà còn là một đối tác tin cậy, sẵn sàng cùng chia sẻ rủi ro, đồng kiến tạo những giá trị mới cho sự thịnh vượng chung", ông nói.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình gặp đại diện doanh nghiệp Mỹ ngày 27/3. Ảnh: VGP

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác Việt Nam đang có chuyến công tác tại Mỹ, nhằm giới thiệu về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC). Tọa đàm tại San Francisco lần này nhằm giới thiệu các chính sách ưu đãi, mời gọi doanh nghiệp Mỹ hợp tác, đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng.

Sự kiện có hơn 50 đại diện doanh nghiệp Mỹ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, công nghệ tài chính, quỹ đầu tư, quản lý tài sản, cung cấp nền tảng công nghệ, hãng luật và tư vấn... Đây là nhóm doanh nghiệp nắm giữ nhiều nguồn vốn lớn, công nghệ lõi như AI, robotics, y tế, cùng các giải pháp hạ tầng tài chính.

Trong nhiều thập kỷ qua, San Francisco là trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu, đồng thời là nơi khởi nguồn cho những đột phá làm thay đổi cấu trúc kinh tế của Mỹ và toàn cầu.

Theo Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, Đà Nẵng giữ vững vị trí số 1 cả nước trong 14 năm liên tiếp về Chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin. Đà Nẵng cũng có 5 năm liền được vinh danh ở cả ba hạng mục của "Thành phố thông minh".

Giai đoạn 2030-2045, Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và là trung tâm đổi mới sáng tạo của châu Á, tập trung vào ba trụ cột gồm: Kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao và du lịch - dịch vụ chất lượng cao. Thành phố đang kêu gọi đầu tư vào các dự án hạ tầng mang tính dẫn dắt như nâng cấp Sân bay quốc tế Chu Lai đạt chuẩn 4F, đường sắt đô thị và thí điểm mô hình Khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam.

Trong đó, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng được xác định là kênh dẫn dắt dòng vốn đầu tư. Tại đây, cơ chế sandbox chuyên biệt cho các mô hình tài chính mới được áp dụng từ tài sản số, tiền số, thanh toán số đến ứng dụng Blockchain và AI.

"Mục tiêu đến 2030, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng sẽ trở thành trung tâm thử nghiệm và giao dịch tài chính số quan trọng trong mạng lưới khu vực châu Á - Thái Bình Dương", ông Minh chia sẻ.

Tại tọa đàm, các đại biểu đánh giá Đà Nẵng đang khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn và giàu tiềm năng tại Việt Nam. Các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp phát triển sản phẩm chủ đạo, chính sách ưu đãi cần có nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội và đầu tư.

Phương Dung