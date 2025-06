Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Giải quyết xong các vụ khiếu kiện kéo dài trước 30/6

11h15 Giá nhà ở địa phương sau sáp nhập tăng

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung nêu thực trạng giá nhà tại các địa phương sau sáp nhập tỉnh, thành phố đã tăng, gây khó khăn cho người lao động, cán bộ khi chuyển tới nơi công tác mới. "Giải pháp và hỗ trợ của Chính phủ, địa phương thế nào để các cán bộ công chức, viên chức yên tâm công tác?", bà hỏi.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho rằng giá nhà tăng theo quan hệ cung - cầu trên thị trường. Khi một địa phương được chọn, trở thành trung tâm hành chính mới thì việc tăng giá nhà tại đây là dễ hiểu. Còn với địa phương không được chọn làm trung tâm hành chính mới, giá nhà ở sẽ giảm.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trả lời chất vấn trước Quốc hội, sáng 20/6. Ảnh: Giang Huy

Ông cho biết Chính phủ đã chỉ đạo các địa phương được chọn là trung tâm hành chính mới có giải pháp hỗ trợ cán bộ công chức, như lấy trụ sở dôi dư, ký túc xá sinh viên, nhà ở xã hội... bố trí thành nơi ở cho cán bộ sau sáp nhập tỉnh thành. Còn việc kiểm soát giá nhà lên, xuống, Phó thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ có giải pháp tổng thể để "không có đầu cơ, trục lợi giá nhà, đất".

Trong báo cáo thị trường quý I, Bộ Xây dựng cho biết giao dịch nhà ở và đất nền có nhiều biến động so với quý trước do thông tin sáp nhập các tỉnh, thành. Bộ cho biết các tỉnh thành có thông tin là nơi đặt cơ quan hành chính mới, mặt bằng giá đất bị đẩy lên cao. Ví dụ, tại Phú Thọ, một số khu dân cư, thậm chí cả khu đô thị bị bỏ hoang tại các phường Vân Phú, Trưng Vương, Thọ Sơn, Thanh Miếu, Gia Cẩm được rao bán với giá đất tăng 20-30% so cùng kỳ năm trước. Tại Hải Phòng, đất nền tại Kiến Thụy, An Đồng, Thủy Nguyên được chào giá tăng 15-20%.

Tương tự, ở phía Nam, giá bán đất nền một số khu vực thuộc Nhơn Trạch (Đồng Nai) tăng khoảng 20-30%, có nơi tăng trên 40% so cùng kỳ năm 2024.

Theo Bộ Xây dựng, đà tăng về giá và lượng giao dịch đất nền có yếu tố đầu cơ, tiềm ẩn nhiểu rủi ro cho thị trường. Cơ quan quản lý tại nhiều địa phương đã cảnh báo tình trạng trên, đồng thời tăng cường kiểm soát, quản lý thị trường.