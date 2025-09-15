Phó thủ tướng muốn Anh giới thiệu nhà đầu tư đến trung tâm tài chính Việt Nam

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình mong muốn Anh tiếp tục hỗ trợ xây dựng, giới thiệu nhà đầu tư tại London đến trung tâm tài chính ở Việt Nam.

Thông tin này được Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nêu tại Hội nghị cấp cao Việt Nam - Vương quốc Anh về trung tâm tài chính quốc tế, ngày 15/9. Sự kiện có sự tham dự của Thị trưởng khu Trung tâm tài chính London Alastair King, Thẩm phán Tối cao Vương quốc Anh Richard Snowden cùng đại diện nhiều tổ chức, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hòa Bình cho biết việc xây dựng trung tâm tài chính là một trong những chủ trương quan trọng của Việt Nam để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Cuối tháng 6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Chính phủ đặt mục tiêu đến cuối năm nay, trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng được hình thành và đi vào hoạt động.

Ông Bình nói rằng hai thành phố này được lựa chọn bởi tiềm năng kinh tế lớn, nguồn lực dồi dào, chủ động cho vận hành trung tâm tài chính. Đến 2035, Việt Nam kỳ vọng trung tâm tài chính sẽ nằm trong top 75 của thế giới.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại hội nghị ngày 15/9. Ảnh: VGP

Về chức năng, trung tâm tài chính tại TP HCM sẽ phát triển thị trường vốn, ngân hàng, thị trường tiền tệ, cơ chế thử nghiệm (sandbox) về fintech, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính. Tại đây, các sàn giao dịch chuyên biệt, nền tảng giao dịch mới cũng được hình thành.

Còn với Đà Nẵng, trung tâm tài chính sẽ phát triển tài chính xanh, ứng dụng công nghệ tài chính, dịch vụ số... Thành phố cũng thử nghiệm có kiểm soát tài sản mã hóa, tiền mã hóa, thanh toán và thu hút các quỹ đầu tư, quỹ kiều hối, công ty quản lý quỹ vừa và nhỏ.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cũng cho biết Chính phủ đã triển khai nhiều hoạt động cho trung tâm tài chính như xây dựng hệ thống pháp luật, chuẩn bị nguồn nhân lực, hạ tầng kết nối toàn cầu tại hai thành phố, đảm bảo an ninh tài chính, xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp.

Ông khẳng định Việt Nam cần sự đồng hành của các đối tác có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt Vương quốc Anh, bởi London là một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới. Phó thủ tướng mong muốn Anh và trung tâm tài chính London tiếp tục hỗ trợ Việt Nam, trong đó có việc giới thiệu về trung tâm tài chính tại TP HCM và Đà Nẵng. Ông Bình cũng đề nghị phía Anh giới thiệu các nhà đầu tư và thu hút nguồn lực từ London tham gia vào hệ thống tài chính Việt Nam.

Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Ian Frew cũng nói rằng nước này luôn sẵn sàng đồng hành cùng Viêt Nam trong phát triển trung tâm tài chính. Ông mong đợi sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa hai nước trong lĩnh vực này.

"Việt Nam sẽ sớm nổi lên như một điểm đến tài chính năng động và hấp dẫn trong khu vực và trên thế giới", Ian Frew chia sẻ.

Tương tự, Thị trưởng khu trung tâm tài chính London Alastair King cũng khẳng định sẽ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ chuyên môn để Việt Nam xây dựng mô hình trung tâm tài chính quốc tế. Ông cho rằng nếu học hỏi mô hình từ London, Việt Nam có thể tạo việc làm có giá trị cao, thu hút đầu tư quốc tế, thúc đẩy phát triển thị trường vốn, phục vụ cho tiềm năng tăng trưởng kinh tế dài hạn.

Hiện nay, trung tâm tài chính London là cầu nối cho thị trường tài chính toàn cầu khi có hơn 170 ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở. Với lịch sử hàng trăm năm, đây cũng là hình mẫu cho các trung tâm tài chính hình thành sau này như Singapore, Hong Kong.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, nhiều chính sách ưu đãi về thuế, đất đai và lao động khi Việt Nam lập trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM, Đà Nẵng. Chẳng hạn, dự án ưu tiên có thể thuê đất đến 70 năm, được miễn thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài đến năm 2030. Doanh nghiệp đầu tư được hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm, miễn tối đa 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. Cơ chế giải quyết tranh chấp mở rộng, cho phép lựa chọn trọng tài trong nước và quốc tế.

Anh Tú