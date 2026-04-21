Phó thủ tướng: Mục tiêu vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 120% GDP vào 2028

Theo Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Chính phủ đặt mục tiêu vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 120% GDP vào 2028 để chia sẻ gánh nặng với tín dụng.

Tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội ngày 21/4, ông Nguyễn Hải Nam, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho rằng vốn đầu tư nền kinh tế được dẫn qua hai kênh là tín dụng ngân hàng và thị trường vốn, bao gồm trái phiếu và cổ phiếu. Hiện quy mô tín dụng ngân hàng đạt khoảng 145% GDP, cao hơn nhiều so với một số nước trong khu vực, tạo áp lực lớn cũng như rủi ro tiềm tàng về nợ xấu hay hệ số an toàn vốn (CAR).

Trong khi đó, theo nguyên tắc, dòng tiền từ các ngân hàng chỉ cung cấp vốn ngắn hạn cho nền kinh tế, còn dài hạn cần phụ thuộc vào thị trường vốn. Ông Nam cho rằng, cần phát triển đồng bộ kênh dẫn vốn thứ hai là thị trường vốn, bao gồm trái phiếu và cổ phiếu.

Giải trình trước Quốc hội, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết thị trường vốn, chứng khoán đang được phát triển trở thành kênh huy động trung và dài hạn của nền kinh tế.

Ông cho hay, Chính phủ đặt mục tiêu vốn hóa của thị trường chứng khoán đạt 120% GDP vào năm 2028 - mức tương đồng với các nước trong khu vực và thế giới. "Qua đó, thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn trung, dài hạn quan trọng, chia sẻ gánh nặng với các ngân hàng", Phó thủ tướng nói.

Tính đến cuối năm 2025, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 10 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 77,9% GDP của Việt Nam.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu sáng 21/4. Ảnh: Media Quốc hội

Phát biểu trước đó, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cũng nói rằng thị trường chứng khoán có cơ hội thu hút vốn trong thời gian tới sau khi được FTSE Russell xác nhận nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9.

Với thị trường trái phiếu Chính phủ, sau thời gian trầm lắng, đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Ông Tuấn cho hay năm nay, huy động vốn qua kênh này phấn đấu đạt 900.000 tỷ đồng, tăng 100.000 tỷ so với 2025.

Về chính sách tài khóa, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết sẽ được nhà điều hành mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, các nguồn lực của Nhà nước và vốn vay nước ngoài được khai thác hiệu quả để thúc đẩy tăng trưởng và hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo ông, Chính phủ đã trình Quốc hội kế hoạch tài chính quốc gia để nâng tỷ lệ bội chi bình quân từ 3% GDP trong giai đoạn trước lên 5% GDP trong 5 năm tới. Đồng thời, nhà điều hành dự kiến tăng chi ngân sách, trong đó dành 40% chi cho đầu tư phát triển - gấp 2,4 lần so với giai đoạn trước.

Chính phủ cũng đang trình Quốc hội tiếp tục ban hành mới các chính sách ưu đãi về thuế, phí để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế phải chống chọi những biến động bất lợi từ bên ngoài.

Anh Tú