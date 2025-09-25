Phó thủ tướng: Kiến tạo môi trường thúc đẩy công nghiệp văn hóa, giải trí

Phó thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu các cơ quan quản lý kiến tạo môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và giải trí, đưa lĩnh vực này trở thành động lực mới.

Phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 25/9, Phó thủ tướng cho rằng đóng góp vào thành tựu chung của phong trào thi đua yêu nước có vai trò quan trọng của ngành văn hóa, thể thao, du lịch. Những năm qua, ngành đã chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ "làm văn hóa" sang quản lý nhà nước về văn hóa; chính sách trong các lĩnh vực được hoàn thiện; nhiều di sản văn hóa có giá trị được UNESCO ghi danh; công nghiệp văn hóa phát triển, ngoại giao văn hóa quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới.

Du lịch trở thành điểm sáng kinh tế, 8 tháng đầu năm đón 14 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu hơn 700.000 tỷ đồng. Du lịch Việt Nam nhiều lần được vinh danh bởi các tổ chức uy tín toàn cầu. Thể thao thành tích cao cũng đạt kết quả tích cực, chỉ số hạnh phúc năm 2025 tăng 8 bậc so với 2024. Ngành đã phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn của đất nước như kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

"Đại hội hôm nay tôn vinh 300 gương điển hình tiên tiến, những người không chỉ là niềm tự hào của ngành văn hóa, thể thao, du lịch mà còn góp phần làm rạng danh đất nước, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tiếp tục lập nhiều thành tích trong kỷ nguyên phát triển mới", Phó thủ tướng nói.

Phó thủ tướng Lê Thành Long. Ảnh: Đức Tuân

Ông đề nghị thời gian tới ngành Văn hóa tập trung xây dựng dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, sớm quyết định đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Cùng với đó, Bộ cần phát động phong trào thi đua sáng tạo, lan tỏa sáng kiến gìn giữ di sản, kiến tạo môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và công nghiệp giải trí.

Ngành du lịch phải phát triển bền vững, sáng tạo, chuyên nghiệp, văn minh để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ thế giới. Thể thao cần đẩy mạnh phong trào thi đua thành tích cao, hướng tới chuyên nghiệp, tập trung đầu tư các môn thế mạnh. Công tác báo chí, xuất bản phải phát huy vai trò là công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, là diễn đàn tin cậy của nhân dân và cầu nối quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, số hóa di sản, bảo tàng, thư viện, điện ảnh.

Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Trần Huấn

Tại đại hội, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định thi đua của ngành hướng tới thực hiện tuyên ngôn: "Văn hóa là nền tảng, thông tin là mạch dẫn, thể thao là sức mạnh, du lịch là nhịp cầu kết nối". Ông cho biết thời gian qua ngành đã giữ gìn, bồi đắp bản sắc, quảng bá văn hóa với bạn bè quốc tế; thể thao nỗ lực rèn luyện, làm rạng danh màu cờ sắc áo; du lịch sáng tạo để trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn; báo chí, truyền thông trở thành "mạch dẫn tri thức, kết nối niềm tin giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân"; đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ đạt nhiều kết quả, tạo nguồn nhân lực chất lượng.

Trong 5 năm qua, Bộ đã trình khen gần 400 Huân chương Lao động, gần 800 Bằng khen của Thủ tướng; 26 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Chủ tịch nước đã trao 16 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 112 Giải thưởng Nhà nước, 124 Nghệ sĩ Nhân dân, 268 Nghệ sĩ Ưu tú, 65 Nghệ nhân Nhân dân và 563 Nghệ nhân Ưu tú. Tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành, Bộ được trao Huân chương Lao động hạng Nhất.

Cũng trong khuôn khổ đại hội, Phó thủ tướng Lê Thành Long đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Mai Đức Chung, nguyên HLV trưởng Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, và Cờ thi đua của Chính phủ năm 2024 cho ba tập thể: Cục Di sản văn hóa, Vụ Tổ chức cán bộ và Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Phó thủ tướng Lê Thành Long trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Mai Đức Chung. Ảnh: Đức Tuân