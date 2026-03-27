Phó thủ tướng đề nghị doanh nghiệp Mỹ cùng phát triển trung tâm tài chính tại Việt Nam

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư Mỹ tham gia xây dựng, vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Tại tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Mỹ ở New York ngày 23/3, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết Việt Nam cơ bản xây dựng được khuôn khổ chính sách đồng bộ, vượt trội để vận hành Trung tâm tài chính quốc tế và kết nối với hệ thống tài chính toàn cầu.

Theo Phó thủ tướng, Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Mỹ đồng hành trong quá trình xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế. Ông đề nghị các doanh nghiệp cùng tham gia phát triển dịch vụ, sản phẩm tài chính ngách, có thế mạnh riêng, hướng đến tạo thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới tài chính toàn cầu.

Lãnh đạo Chính phủ kỳ vọng các doanh nghiệp Mỹ tiên phong, trở thành các đại sứ của Việt Nam IFC để kết nối các nhà đầu tư lớn, tiềm năng của nước này. Đồng thời, họ sẽ hỗ trợ huy động, thu hút nguồn lực nhằm phát triển hạ tầng tài chính hiện đại (thanh toán, lưu ký, giao dịch), tài chính xanh, fintech, tài sản kỹ thuật số.

Ông cũng đề nghị nhà đầu tư Mỹ hỗ trợ huy động nguồn lực quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và tham vấn chính sách nhằm xây dựng môi trường tài chính minh bạch, tiệm cận chuẩn mực toàn cầu.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại tọa đàm, ngày 23/3 ở New York (Mỹ). Ảnh: VGP

Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được thành lập từ cuối năm ngoái, đặt ở TP HCM và Đà Nẵng. Trong đó, IFC ở TP HCM (VIFC-HCMC) hoạt động từ hôm 11/2, được phát triển dựa trên các trụ cột chiến lược gồm trung tâm tài chính hàng không; trung tâm tài chính hàng hải; sở giao dịch hàng hóa và trung tâm lưu ký - thanh toán bù trừ công nghệ cao.

Việt Nam đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng hai chữ số trong nhiều năm tới, hướng tới đến 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Trung tâm tài chính quốc tế được xác định là đột phá về thể chế, để huy động các nguồn lực tài chính, nhân lực chất lượng cao để đạt mục tiêu tăng trưởng cao.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đánh giá Mỹ có thế mạnh vượt trội trong các lĩnh vực tài chính, khoa học công nghệ, năng lượng tái tạo, công nghiệp, hạ tầng... Đây cũng là những lĩnh vực phù hợp với định hướng thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam. Các tập đoàn lớn như Boeing, Apple, Intel, NVIDIA có hiện diện, cho thấy sự tin tưởng vào môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Theo Phó thủ tướng, Việt Nam đang được thế giới nhìn nhận có môi trường đầu tư hấp dẫn, an toàn, nguồn nhân lực trẻ năng động, sáng tạo, đáp ứng được các yêu cầu của công nghệ mới.

Năm ngoái, quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt trên 510 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới và thứ tư khu vực ASEAN. Thu nhập bình quân đầu người vượt 5.000 USD một năm, vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao. Việt Nam thuộc 15 quốc gia đang phát triển thu hút FDI và nhóm 20 nền kinh tế có độ mở cao nhất thế giới.

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định Việt Nam sẽ đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, gồm doanh nghiệp Mỹ, hoạt động kinh doanh thuận lợi, thành công tại VIFC. Ông tin rằng Trung tâm tài chính quốc tế sẽ trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, mang lại lợi ích cao nhất và thực chất cho hai nền kinh tế.

Việt Nam - Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao từ 1995, trở thành Đối tác chiến lược toàn diện vào 2023. Hai bên là những đối tác thương mại, sản xuất quan trọng trong chuỗi cung ứng, giá trị toàn cầu. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 153 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước.

Về đầu tư, Mỹ hiện đứng thứ 11 trong tổng số 153 quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Các doanh nghiệp nước này có hơn 1.530 dự án còn hiệu lực và hơn 12,4 tỷ USD tổng vốn đã đăng ký đầu tư tại Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam có 271 dự án đầu tư tại Mỹ với tổng vốn đăng ký hơn 1,4 tỷ USD.

Phương Dung