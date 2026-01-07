Phó thủ tướng: Cần coi lái xe có nồng độ cồn là tội phạm

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh cần coi hành vi điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn là nguy hiểm, tội phạm, để đảm bảo an toàn giao thông.

"Phấn đấu 90%, tiến tới 100% người điều khiển phương tiện giao thông không vi phạm nồng độ cồn", Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu khi chủ trì hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2025 và phương hướng năm 2026, chiều 6/1.

Đánh giá công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thời gian qua đạt nhiều kết quả, nhưng ông Hà cho rằng tai nạn và ùn tắc giao thông vẫn là "vấn nạn lớn". Số vụ tai nạn giảm nhưng nguy cơ gây thiệt hại về người và tài sản vẫn hiện hữu. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ và số vụ tai nạn giao thông ở mức cao so với khu vực và thế giới.

Thực tiễn cho thấy mô hình ủy ban liên ngành chủ yếu mang tính tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng nên hạn chế về thẩm quyền quyết định, dự án và công cụ thực thi. Nhiều lực lượng được huy động nhưng chưa đáp ứng mong muốn chính đáng của người dân là "ra khỏi nhà và được trở về bình yên".

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chiều 6/1. Ảnh: Minh Khôi

Vì vậy, ông Hà cho rằng cần chuyển "từ nói sang làm", hành động cụ thể. Dẫn số liệu số người chết, bị thương do tai nạn giao thông "ở mức đáng lo ngại", một số địa phương số người chết vượt 14-15 người/100.000 dân, ông Hà cho rằng đây là "con số đau xót".

Nhấn mạnh con người là nguyên nhân then chốt, Phó thủ tướng cho rằng việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe không chỉ dừng ở khả năng điều khiển phương tiện mà phải gắn với ý thức trách nhiệm và tuân thủ pháp luật. Bộ Công an được giao xây dựng phương án về nội dung này.

Từ thực tiễn nhiều vụ tai nạn gần đây liên quan đến phương tiện và công tác kiểm định, hoán cải, ông Hà đề nghị Bộ Xây dựng rà soát toàn diện việc này. "Dù đã có cố gắng, cải tiến, điều chỉnh tiêu chuẩn, quy chuẩn nhưng vẫn chưa đủ, cần có phương án rõ ràng hơn", Phó thủ tướng nói và yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu ban hành tiêu chuẩn an toàn cho từng loại đường, xác định rõ tốc độ.

Ông Lê Kim Thành, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết Việt Nam hiện có 7,5 triệu ôtô và hơn 79 triệu xe máy. Năm 2025 toàn quốc xảy ra 18.600 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 10.490 người; bị thương 12.300 người. Lực lượng chức năng cả nước xử lý 3,39 triệu trường hợp vi phạm giao thông với tổng số tiền 6.850 tỷ đồng.

Công tác đấu giá biển số xe mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách với hơn 5.000 tỷ đồng.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cảnh sát giao thông. Ảnh: Minh Khôi

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cảnh sát giao thông, cho biết số người chết do tai nạn giao thông vẫn ở mức cao; bình quân mỗi ngày có 28,2 người tử vong. Tai nạn xảy ra chủ yếu trên quốc lộ, đường xã, tỉnh, trong khi cao tốc chiếm rất ít. Thời gian xảy ra tai nạn nhiều nhất là chiều tối và đêm.

Quy định cấm người điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn được áp dụng từ năm 2020, trong Luật Phòng chống tác hại của rượu bia. Theo đó, bất kể người lái xe ôtô, máy kéo, xe máy, xe máy điện, xe đạp, xe xích lô... đều không được phép lưu thông trên đường khi đã uống rượu bia.

Đây là quy định nghiêm khắc, thể hiện tinh thần "đã uống rượu bia thì không lái xe". Trước đó, người điều khiển phương tiện giao thông vẫn được phép lưu thông nếu trong người có nồng độ cồn dưới ngưỡng cho phép. Cụ thể, với xe gắn máy là 50 miligam trong 100 ml máu hoặc 0,25 miligam trong một lít khí.

Giữa năm 2024, quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông lần nữa được đặt lên bàn nghị sự của Quốc hội, khi thảo luận thông qua dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Kết quả, Quốc hội vẫn giữ quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Vũ Tuân