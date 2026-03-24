Phô mai Kiri MiniSweet lần đầu xuất hiện tại VnExpress Marathon 2026

Thương hiệu phô mai Kiri sẽ đồng hành cùng hệ thống VnExpress Marathon trong năm 2026, mang đến sản phẩm Phô mai Kiri MiniSweet trong race-kit dành cho vận động viên tham gia.

VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight diễn ra ngày 22/3 là giải đầu tiên phát vật phẩm này đến runner. Đại diện ban tổ chức cho biết việc hợp tác cùng các thương hiệu thực phẩm giúp đa dạng trải nghiệm cho người tham gia, đồng thời góp phần xây dựng môi trường thể thao năng động và thân thiện với cộng đồng.

"Việc đưa sản phẩm vào race-kit được kỳ vọng mang đến thêm lựa chọn dinh dưỡng tiện lợi cho runner trước và sau khi tham gia thi đấu", ban tổ chức chia sẻ.

Minh Tiến (trái) và Mạnh Hà check-in sau khi nhận bib. Ảnh: VM

Trong hai ngày 20-21/3 tại expo giải chạy đêm TP HCM, gian hàng Kiri thu hút hàng nghìn lượt khách ghé thăm, trải nghiệm miễn phí sản phẩm phô mai Kiri MiniSweet. Nhiều runner và khách tham quan ấn tượng với hương vị thơm ngon, dễ ăn khi thử lần đầu tiên. Tiktoker chạy bộ Mạnh Hà sau khi nếm cả ba vị chia sẻ anh thích sự kết hợp vị độc đáo giữa trái cây, phô mai. "Cảm giác ăn là ghiền, phù hợp để mang theo trong các hoạt động hàng ngày", Mạnh Hà nói.

Trong khi đó, runner - tiktoker Nguyễn Minh Tiến cho biết phô mai vừa thơm béo, lại ít ngọt, không ngán, mới lạ so với các sản phẩm anh từng dùng. "Những món nhỏ gọn, vị ngon như thế này rất tiện để mang theo và ăn nhanh trước khi chạy", Tiến nói.

Kiri là thương hiệu phô mai ra đời từ 1966, thuộc tập đoàn Bel đến từ Pháp. Sản phẩm lấy cảm hứng từ món tráng miệng của người Pháp với ba hương vị. Đào Hoa Nhài mang vị đào kết hợp hương hoa nhài, tạo cảm giác thanh mát. Kiri Bánh Tart Chanh có vị chanh tươi, chua nhẹ đặc trưng của bánh tart, trong khi Kiri Bánh Tart Mâm xôi mang hương vị trái cây đậm đà hơn, vị chua ngọt cân bằng.

Minh Tiến nếm thử phô mai MiniSweet. Ảnh: VM

Các sản phẩm được thiết kế dạng viên. Theo công bố từ nhà sản xuất, mỗi viên khoảng 16 calo. "Thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, các sản phẩm của Kiri có thể phù hợp với nhu cầu ăn nhẹ của người tập luyện thể thao hoặc vận động viên phong trào. Phô mai Kiri MiniSweet mang đến trải nghiệm ăn nhẹ với hương vị ngon, không lăn tăn vì trong 4 viên phô mai Kiri có ít calo hơn 1 quả táo.", đại diện thương hiệu chia sẻ.

VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight khởi tranh ngày 22/3. Các VĐV xuất phát trên đường Trương Định, đoạn qua công viên Tao Đàn. Cung đường đi qua những biểu tượng thành phố như Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, bến Bạch Đằng hay cầu Ba Son, đưa runner khám phá diện mạo rực rỡ và nhịp sống sôi động của đô thị lớn nhất cả nước về đêm. Ở lần tổ chức thứ tư, giải ghi nhận kỷ lục 13.000 runner trong và ngoài nước tham dự.

Phô mai Kiri MiniSweet lần đầu xuất hiện tại VnExpress Marathon 2026 Hai tiktoker trải nghiệm sản phẩm.

Lan Anh