Phó khoa đại học bị đình chỉ vì pano in 'cờ nước ngoài'

Một phó khoa của Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bị đình chỉ công tác một tháng vì dựng pano có hình ảnh "cờ nước ngoài", chưa được sự đồng ý của ban giám hiệu.

Ông Nguyễn Văn Long, Phó giám đốc thường trực trung tâm truyền thông, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, hôm nay cho biết tấm pano được dựng ở cơ sở 2 tại Từ Sơn, Bắc Ninh.

Hôm 19/12, bộ môn Quân sự, khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh của trường dựng tấm pano với nội dung "Chào mừng 78 năm thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, 33 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, 50 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" nhưng in hình không phù hợp, bị chụp lại, đăng lên mạng.

"Hình ảnh không phù hợp ở đây là hình cờ nước ngoài, không phải cờ của mình. Đây không phải chủ trương của nhà trường mà do bộ môn Quân sự của khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh tự ý dựng tấm pano", ông Long nói, cho biết tấm pano bị gỡ ngay khi phát hiện.

Khuôn viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ảnh: fanpage nhà trường

Theo ông Long, hai cán bộ liên quan đến sự việc gồm nhân viên phòng quản trị B và phó chủ nhiệm khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh phải làm bản kiểm điểm và bị đình chỉ công tác 30 ngày, kể từ 13h chiều nay. Trường cũng đã làm việc với Cục an ninh mạng, Bộ Công an và cơ quan an ninh quận, thành phố, báo sự việc với UBND thành phố Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội hiện có ba cơ sở ở Vĩnh Tuy, Hà Nội; Từ Sơn, Bắc Ninh và huyện Lương Sơn, Hòa Bình.

Bình Minh