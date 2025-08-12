Phố Hiến City đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai

Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên ký văn bản xác nhận 438 căn nhà ở thấp tầng tại dự án Phố Hiến City đủ điều kiện kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai.

Văn bản xác nhận Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bình Minh Phố Hiến, chủ đầu tư dự án Phố Hiến City đã thực hiện các điều kiện theo quy định như khởi công xây dựng hạ tầng, nhà ở theo quy định; được cấp phép xây dựng. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành nghiệm thu khối lượng công việc và tiếp tục triển khai theo tiến độ, thực hiện nghĩa vụ tài chính đầy đủ.

Phối cảnh dự án Phố Hiến City nằm trên trục đường Nguyễn Trãi rộng 52 m. Ảnh: CĐT

Dự án thuộc địa bàn xã Triệu Việt Vương và xã Việt Tiến (trước sáp nhập là xã An Vĩ, xã Dân Tiến và xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) do Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bình Minh Phố Hiến làm chủ đầu tư. Phố Hiến City có quy mô 9,99 ha gồm 96 căn shophouse, 308 căn liền kề và 34 căn biệt thự.

Theo chủ đầu tư, pháp lý minh bạch tạo nền tảng quan trọng đảm bảo quyền lợi cho khách hàng cũng như tiềm năng tăng giá dự án.

Phối cảnh tổ hợp dịch vụ, giải trí Phố Hiến City tại Khoái Châu. Ảnh: CĐT

Cách Hà Nội khoảng 30 km, di chuyển đến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Hưng Yên - Thái Bình trong 5 phút, Phố Hiến City được xem là tâm điểm giao thương của khu vực. Dự án nằm trên đại lộ Nguyễn Trãi rộng 52 m - trục đường chính của quy hoạch đô thị tương lai.

Khu đô thị còn tích hợp hệ thống tiện ích hiện đại và đồng bộ gồm cụm 6 sân pickleball, quảng trường sự kiện, trung tâm thương mại, công viên, sân chơi, trường mầm non... đề cao trải nghiệm sống cá nhân trong sự gắn kết với cộng đồng.

Phối cảnh sân pickleball, quảng trường, công viên, khu vui chơi cho trẻ em... tại Phố Hiến City. Ảnh: CĐT

Đến nay, các dãy shophouse trên trục đường Nguyễn Trãi đã bước vào giai đoạn hoàn thiện theo tiêu chuẩn bàn giao, có thể đưa vào sử dụng. Sản phẩm có mặt tiền 5,5-6 m, diện tích căn đa dạng 80-280 m2, phù hợp nhiều mô hình từ kinh doanh nhỏ kết hợp an cư, đến nhà hàng, trụ sở công ty, showroom hoặc dịch vụ lưu trú cho chuyên gia nước ngoài tại các khu công nghiệp lân cận...

Chủ đầu tư kỳ vọng, Phố Hiến City sẽ có tiềm năng tăng giá mạnh nhờ loạt hạ tầng trọng điểm như đường vành đai 4 - cầu Mễ Sở, cao tốc Chợ Bến - Yên Mỹ, con đường di sản, vùng công nghiệp 6.000 ha...

Song Anh