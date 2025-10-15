Phố đường tàu vẫn đông khách sau vụ tàu đâm văng bàn ghế

Khu phố đường tàu Phùng Hưng, thuộc phường Hoàn Kiếm vẫn tấp nập khách vui chơi, chờ giây phút tàu chạy qua. Khoảng 19h15-19h30, chủ quán liên tục cảnh báo kèm nhắc nhở khách vào trong quán ngồi.
Hà Nội hiện có hai phố đường tàu ở Phùng Hưng thuộc phường Hoàn Kiếm và Lê Duẩn thuộc phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Hôm 8/10, video tàu va chạm, đâm văng bàn ghế được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Lực lượng chức năng của hai phường sau đó đã đến hiện trường để kiểm tra, xác minh sự việc.
Các chủ quán cà phê ở Phùng Hưng tuân theo "luật ngầm" về khoảng cách giữa bàn và đường ray (80-100 cm) để đảm bảo an toàn.
Theo lãnh đạo UBND phường Hàng Bông - đơn vị quản lý một phần khu phố đường tàu Phùng Hưng - nhiều lần khẳng định các hộ kinh doanh đều vi phạm nghiêm trọng quy định hành lang an toàn đường sắt. Dù phường nhiều lần ra quân "dẹp" phố đường tàu, mọi thứ lại như chưa có gì xảy ra chỉ sau 2-3 ngày.
Alex, áo xanh lá, du khách Anh, sau khi xem xong video vụ tàu đâm văng bàn ghế, cho biết có thể do khách đã vô tình đẩy bàn ra sát mép đường ray khi cố vươn người để quay cận cảnh đoàn tàu đi qua. Ông nói từng xem đoàn tàu đi qua một lần, cảm giác khá kịch tính, nên quay lại xem thêm lần nữa trước khi rời Hà Nội đi Sa Pa.
Ngày 11/10, ba ngày sau vụ va chạm, đoàn tàu đến trễ so với thông báo của các chủ quán khoảng một giờ. Nhiều du khách bỏ đi vì chờ lâu, vội vàng chạy quay lại khi nghe tiếng còi tàu hú.
Lực lượng chức năng đã dựng rào chắn ở hai đầu phố và dọc theo tuyến để tạo hành lang an toàn. Tuy nhiên, các dãy bàn vẫn được kê ra ngoài rào, sát với đoàn tàu chạy qua.
"Ngồi sát vào, ngồi sát vào", một chủ quán liên tục nhắc nhở khách khi đoàn tàu chạy qua. Theo một chủ quán trên phố Phùng Hưng, họ coi phố đường tàu là "miếng cơm manh áo" nên không cho phép khách có những hành vi quá khích, gây nguy hiểm. Vì nếu có tai nạn xảy ra dù chỉ xây xát nhỏ, con phố có nguy cơ bị đóng cửa vài ngày, ảnh hưởng công việc kinh doanh.
Giây phút tàu hoả chạy qua luôn thu hút đông du khách trong nước và quốc tế. Video: Anh Tú
Sau khi tàu đi qua, du khách thoải mái tạo dáng trên đường ray chụp ảnh.
Phố đường tàu Lê Duẩn gần ga Hà Nội ít khách hơn khu vực Phùng Hưng. Chủ quán cũng được bày bàn ghế sát đường ray. Khu phố này không được truyền thông quốc tế, khách nước ngoài chia sẻ và quảng bá rộng rãi như ở phố đường tàu Phùng Hưng.
Ngày 10/10, Đội CSGT đường bộ số 4 đã phối hợp cùng Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám kiểm tra hoạt động kinh doanh tại phố cà phê đường tàu đoạn Khâm Thiên - Lê Duẩn. Trong hai tối 8 và 9/10, lực lượng chức năng phát hiện 4 trường hợp để hàng hóa, vật liệu và phương tiện trong phạm vi hành lang an toàn đường sắt. Những hộ vi phạm bị xử phạt 2,5 triệu đồng do gây nguy cơ mất an toàn cho khu vực.
