Thủ khoa đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP HCM đạt 1098/1200 điểm

Vượt qua gần 133.500 thí sinh, thủ khoa đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP HCM đạt 1098/1200 điểm.

Ngày 16/4, Đại học Quốc gia TP.HCM thông tin sơ bộ kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1.

Điểm trung bình chung của thí sinh đợt này là 682. Bài làm thấp nhất là 27 điểm, cao nhất đạt 1098. Phổ điểm có dạng gần phân bố chuẩn vì điểm trung bình và trung vị đều bằng 682 điểm. Khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, chỉ khoảng 6% đạt từ 900 trở lên, cho thấy sự phân tầng rõ rệt.

Phổ điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 Đại học Quốc gia TP HCM. Ảnh: VNUHCM

So với năm ngoái, Đại học Quốc gia TP HCM đánh giá phổ điểm năm 2026 có xu hướng dịch chuyển nhẹ về phía điểm cao, đảm bảo tính phân loại. Điều này cho thấy thí sinh đã thích nghi tốt hơn với cấu trúc đề thi mới.

Các chỉ số về độ khó và độ phân biệt của câu hỏi đều đạt mức tốt, với phần lớn câu hỏi nằm trong khoảng độ khó trung bình và hơn một nửa đạt mức phân biệt rất tốt.

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức sáng 5/4, tại 15 tỉnh, thành, thu hút gần 133.500 thí sinh. Hiện, 118 trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển đầu vào.

Lệ Nguyễn