Phố cổ Hội An vắng vẻ, dân di dời đồ đạc tránh bão

Chùa Cầu từ hôm qua đã đóng cửa khoá ngoài nhưng nhiều người dân và khách du lịch vẫn mặc áo mưa đến tham quan. Trước đó, Trung tâm Quản lý Bảo tồn di sản văn hóa Hội An đã tổ chức chằng chống, gia cố di tích Chùa Cầu và các di tích, nhà cổ để bảo đảm an toàn trước bão Noru. Hội An cũng đã ngừng bán vé tham quan.