'Thêm phố đi bộ ở Hội An thay vì cấm buôn bán trên vỉa hè'

Cấm buôn bán trên vỉa hè liệu có ảnh hưởng trải nghiệm du khách ở phố cổ Hội An?

"Tôi nghĩ nên để các tuyến phố du lịch chính thành phố đi bộ và cho phép bán hàng vỉa hè. Thực tế là có một nét văn hóa chính là "buôn thúng, bán mẹt" các sản phẩm nhỏ, nông sản, bánh trái, đồ thủ công của hộ gia đình của các cô các mẹ trên vỉa hè từ xưa rồi. Nó sẽ tạo ra sự gần gũi và đa dạng sản phẩm.

Không phải ai cũng đủ điều kiện để thuê và mở của hàng, nó mất đi nét riêng của một đô thị cổ. Tôi đi Hàn thấy các tuyến phố đi bộ họ bán hàng tràn cả ra phố, đông đúc và thu hút khách du lịch rất nhiều".

Độc giả nickname charlieq.bui bày tỏ quan điểm như trên, sau bài viết Vỉa hè phố cổ Hội An trước lệnh cấm kinh doanh. Theo đó, nhiều đoạn vỉa hè, lòng đường từ phố đi bộ đến khu vực ngoài phố cổ đang bị chiếm dụng làm nơi kê bàn ghế bán cà phê, ăn uống, hàng rong.

Đồng tình, độc giả Quốc Hoàng nói: "Bản chất ở nhiều nơi, điểm du lịch trên thế giới họ cũng vậy mà. Bản chất phố cổ Hội An nên là phố đi bộ. Cần phải cấm hết các loại xe máy, chứ cấm buôn bán trên vỉa hè làm mất đi nét văn hóa đặc thù và sống động của Hội An.

Bởi bản chất khu này là phố đi bộ nên việc có vỉa hè hay không thì không quan trọng lắm".

Do vỉa hè bị chiếm dụng nên ngoài thời gian phố đi bộ cấm xe, người dân, du khách phải đi dưới lòng đường cùng xe máy. Trên vỉa hè ven sông Hoài, xe đạp, xe điện của người dân dựng chắn lối đi, gây mất mỹ quan đô thị.

Ảnh: Nguyễn Đông

Độc giả nickname 6dzbfks9cp đồng tình với việc cấm buôn bán trên vỉa hè tại phố cổ Hội An: "Tôi đến vài lần và thấy Hội An đẹp nhưng cực kỳ nhếch nhác và mất mỹ quan. Ở nhiều nơi khác thì còn biện minh cho hàng rong chiếm vỉa hè vì nét riêng văn hóa riêng, nhưng ở Hội An là phố cổ, vì thế phải được làm sạch gọn đẹp như vốn cổ kính của nó. Tôi ủng hộ lệnh cấm tuyệt đối".

Đồng tình, độc giả nickname Josh Wuyn viết: "Vỉa hè là để người dân đi bộ, không phải để chiếm dụng buôn bán. Cũng nên tuyên truyền cho dân biết là vỉa hè không thuộc về sở hữu của chủ nhà để họ biết mà cư xử cho đúng luật và đúng mực".

Trong khi đó, độc giả nickname phuongle86ha đề xuất: "Tôi thấy riêng phố cổ Hội An nên được quy hoạch một khu phố ẩm thực riêng trong phố cổ. Như tôi đi dạo gần Chùa Cầu thấy một dãy ẩm thực đặc sản Hội An như: Cao lầu, Mỳ Quảng, Bánh ướt thịt nướng...nằm ở ven sông Hoài. Ăn uống ở đâu vừa thưởng thức vừa ngắm cảnh thật thích. Chỉ nên dẹp khi các hộ dân đang kinh doanh vỉa hè đã có nơi bán mới".

UBND TP Đà Nẵng ban hành kế hoạch siết chặt trật tự vỉa hè trong bối cảnh nhiều tuyến phố trung tâm bị lấn chiếm để buôn bán, đỗ xe, đặt biển quảng cáo, khiến người đi bộ không còn lối đi. Thành phố cấm sử dụng vỉa hè để kinh doanh; không đặt các vật dụng như biển hiệu di động, chậu cây, tượng trang trí. Lực lượng chức năng sẽ dẹp bỏ chợ cóc, chợ tạm; chấn chỉnh tình trạng dừng, đỗ và đón trả khách không đúng quy định. Vỉa hè được kẻ vạch phân định rõ phần dành cho người đi bộ và khu vực để xe máy theo từng bề rộng, bảo đảm thông thoáng, đồng bộ cảnh quan đô thị. Chiến dịch triển khai đến hết quý I/2026, gồm ba giai đoạn. Từ giữa tháng 3 đến 31/3, các địa phương tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ vi phạm. Đến 30/4, thành phố tổng kiểm tra, xử lý dứt điểm. Cùng kế hoạch này, lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý trật tự vỉa hè tạiHội Anvào sáng 29/3.

Hữu Nghị tổng hợp