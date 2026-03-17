Phó chủ tịch Hà Nội được giới thiệu để bầu Chủ tịch Hưng Yên

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, được Ban Bí thư chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, để giới thiệu bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 17/3, tại trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên, Phó ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Nguyễn Mạnh Quyền.

Tỉnh ủy Hưng Yên do ông Nguyễn Hữu Nghĩa làm Bí thư. Bốn Phó bí thư gồm ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND; ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc; ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch HĐND và ông Nguyễn Mạnh Quyền.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền. Ảnh: Võ Hải

Ông Nguyễn Mạnh Quyền 51 tuổi, quê Hà Nội, tiến sĩ Quản lý hành chính công, cử nhân Kinh tế, cử nhân Ngoại ngữ, cử nhân Hành chính.

Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, ông bắt đầu sự nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tây (cũ), sau đó giữ nhiều vị trí như Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Từ tháng 12/2020, ông là Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội. Gần 6 năm qua, ông phụ trách các lĩnh vực đối ngoại, du lịch, đất đai, đo đạc và bản đồ; giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tài nguyên nước, khoáng sản, địa chất; xử lý ô nhiễm môi trường, phát triển điện lực và năng lượng.

Tỉnh Hưng Yên được thành lập trên cơ sở sáp nhập tỉnh Hưng Yên và Thái Bình từ tháng 7/2025, diện tích hơn 2.500 km2, dân số khoảng 3,56 triệu người.

Đại hội Đảng bộ tỉnh đầu tháng 10/2025 đặt mục tiêu đến năm 2035 đưa địa phương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, đáp ứng tiêu chí đô thị loại 1; đến năm 2045 trở thành thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương, có nền công nghiệp hiện đại thuộc nhóm dẫn đầu cả nước và là trung tâm kinh tế biển mạnh ở phía Bắc.

Vũ Tuân