Thanh HóaBà Phạm Thị Hằng, nguyên Tỉnh ủy viên, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bị đình chỉ sinh hoạt Đảng để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 17/7, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Thanh Hoá thông báo quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bà Phạm Thị Hằng, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa. Thời gian đình chỉ không cụ thể mà căn cứ vào kết luận từ cơ quan điều tra.

Bà Phạm Thị Hằng hiện bị khởi tố, tạm giam. Ảnh: Bộ Công an.

Chiều 16/7, bà Hằng cùng 8 bị can khác (trong đó có bốn cán bộ công tác tại Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo và bốn người ở khối doanh nghiệp) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam cùng về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bà Hằng bị cáo buộc trong thời gian công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo một số cán bộ dưới quyền thông đồng với nhà thầu là Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thanh Hóa và Công ty BTC Value thực hiện một số gói thầu do Sở này làm chủ đầu tư.

Hành vi của bà Hằng và các bị can vi phạm Luật Đấu thầu, để cho Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học trúng hai gói thầu cung cấp đồ dùng dạy học lớp 1 năm 2020-2021, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Bà Phạm Thị Hằng là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa từ năm 2012 đến tháng 11/2020. Cuốinăm 2020, bà được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó ban Tuyên giáo tỉnh Thanh Hóa.

Lê Hoàng