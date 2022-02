Phim xác sống Hàn Quốc gây sốt toàn cầu

"Ngôi trường xác sống" - phim đề tài zombie của Hàn - đứng đầu lượt xem ở 53 quốc gia trong tám ngày liên tiếp.

Theo Flix Patrol - trang web xếp hạng nội dung dịch vụ video trực tuyến toàn cầu (OTT), Ngôi trường xác sống (All of us are dead) đang gây sốt toàn cầu, liên tục tăng tỷ lệ người xem. Dự án đứng đầu hạng mục truyền hình Netflix tại 53 quốc gia và vùng lãnh thổ, kể từ khi phát hành vào ngày 28/1, trong đó có Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Pháp, Đức, Italy, Australia, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico... Tại Mỹ hôm 6/2, tác phẩm chiếm vị trí thứ hai, sau nhiều ngày dẫn đầu.

Phim lên sóng từ ngày 28/1. Ảnh: Netflix

Tờ Deadline của Mỹ đánh giá cao sức hút của phim zombie Hàn, mô tả Ngôi trường xác sống và Squid Game là "cú đánh có một không hai". "Hàn Quốc trở thành quốc gia đầu tiên có phim truyền hình không nói tiếng Anh nhiều lần đứng đầu top 10 hàng ngày trên Netflix Mỹ", tờ này viết.

Trang Screen Rant nhận định Hàn trở thành kho phim, cường quốc trong lĩnh vực giải trí và khán giả khó có thể cưỡng lại các tác phẩm khác đến từ nền điện ảnh này trong tương lai.



Tác phẩm chuyển thể từ webtoon (truyện tranh mạng) Now at our school, xoay quanh nhóm học sinh trung học bị mắc kẹt tại trường khi giáo viên khoa học (Kim Byung Cheol đóng) khiến virus zombie phát tán. Trong thời gian chờ giải cứu, để sống sót, họ phải chiến đấu chống lại các xác sống.

Trên các diễn đàn, người xem nói rùng rợn trước cảnh không gian lớp học, phòng âm nhạc, thư viện, bệnh xá, tầng thượng, sân chơi... trở thành sân khấu của các thây ma. Các thiếu niên trải qua những giây phút điên rồ, "như ở địa ngục" khi đối mặt thảm họa không tưởng.

Nhà sản xuất lồng ghép nhiều vấn đề xã hội nổi cộm như bạo lực học đường, lạm dụng tình dục, gian lận khi thi đầu vào, lợi ích nhóm, sự ích kỷ... Ký ức về thảm họa chìm phà Sewol năm 2014 khiến 304 người chết và 9 người mất tích qua lời kể của các nhân vật thu hút khán giả quốc tế. Người xem đồng cảm với những mất mát sau biến cố, tai nạn hoặc đại dịch Covid-19 ở từng quốc gia.

Một cảnh trong phim 'Ngôi trường xác sống' Cảnh rượt đuổi trong "Ngôi trường xác sống". Video: Netflix

Phim do Lee Jae Kyo đạo diễn, ông từng thành công với The King 2 Hearts, Cuồng nộ bá vương, Bạn trai, Người quen xa lạ... Dàn diễn viên hơn 200 người, trong đó có Yoon Chan Young, Park Solomon, Lee Yoo Mi, Park Ji Hoo, Ham Sung Min, Cho Yi Hyun, Lim Jae Hyuk, Yoo In Soo...

Thanh An