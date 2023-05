Phim tài liệu hé lộ Britney Spears 'bất ổn tâm lý'

Phim "The Price of Freedom" cho rằng dù thoát giám hộ của cha, Britney Spears vẫn gặp rắc rối, bất ổn.

Trong phim tài liệu điều tra của TMZ Britney Spears: The Price of Freedom (Britney Spears: Cái giá của tự do), Britney được miêu tả thường đi ngủ với một con dao giấu dưới gối, liên tục uống đồ chứa caffein để có thể thức nhiều ngày liên tục.

Giám đốc sản xuất của TMZ - Harvey Levin, nói: "Spears có hơn 18 tháng tự do sau vụ kiện với cha nhưng cuộc sống của cô ấy không hề ổn chút nào".

Ca sĩ Britney Spears 41 tuổi, được mệnh danh là "Công chúa nhạc pop'' một thời. Ảnh: AFP

Bác sĩ Drew Pinsky nói với TMZ rằng những người đang trải qua vấn đề tâm lý chuộng thức uống có caffein. Còn giám đốc mảng tin tức của TMZ - Brad Appleton, nói: "Trong thời gian tỉnh táo nhờ nước tăng lực, Spears lái xe trong vô định quanh khu dân của Los Angeles. Đôi khi, cô ấy dừng lại và bắt đầu ngồi thiền".

Trước đó, ca sĩ đăng trên Instagram: "Đôi khi tôi thường rơi vào hỗn loạn. Lúc trước, tôi không được phép uống cà phê nhưng bây giờ thì ngược lại. Tôi tự hào vì điều đó".

Phim còn hé lộ cuộc hôn nhân giữa Britney và người mẫu Sam Asghari đang gặp "rắc rối lớn''. Nhiều nguồn tin được dẫn ra trong phim cho rằng Britney thường "tác động vật lý'' khi cãi nhau với chồng. Asghari không phản ứng lại dù giận dữ trước hành động của vợ. TMZ cho biết nhân viên an ninh buộc phải can thiệp mỗi khi cả hai xảy ra cãi vã. Trải qua một năm kết hôn, Asghari không còn ở nhà thường xuyên, dù Spears xem chồng là chỗ dựa duy nhất sau khi thoát khỏi quyền giám hộ của cha - ông Jamie Spears.

Sau khi phim phát hành vào ngày 15/5 trên một số nền tảng, chồng ca sĩ lên tiếng trên Instagram cá nhân: "Sau 15 năm cô ấy mới thoát khỏi việc bị thao túng tâm lý và có cuộc sống tự do. Sao họ lại có thể soi mói điều đó và biến nó thành một bộ phim? Thật ghê sợ".

Spears và Asghari kết hôn vào tháng 6/2022 với lễ cưới có nhiều sao tham dự như Madonna, Selena Gomez hay Drew Barrymore. Tuy vậy, hai con của ca sĩ là Sean (17 tuổi) và Jayden (16 tuổi) không có mặt. "Vào cuối mùa hè năm trước, mối quan hệ giữa Spears và các con ngày càng xấu đi. Cô ấy có nhắn tin cho hai con nhưng cả hai đều không trả lời. Điều đó khiến Spears rất tức giận", theo TMZ.

Spears cùng hai con. Ảnh: Instagram Britney Spears

Trong cuộc nói chuyện với Daily Mail hồi tháng 8/2022, Jayden cho biết: "Tôi nghĩ mẹ gặp khó khăn trong việc chia sẻ tình yêu thương cho chúng tôi. Mẹ không quan tâm nhiều đến Sean và tôi thấy buồn vì điều đó". Tuy vậy, theo nhà sản xuất Charles Latibeaudiere của TMZ, mối quan hệ của cả ba đang trở nên tốt hơn. "Gần đây, Sean và Jayden đã trả lời tin nhắn của Spears. Đó là tín hiệu tốt để phá vỡ bầu không khí lạnh nhạt", Latibeaudiere nói.

Britney Spears nổi tiếng qua chương trình Disney Mickey Mouse Club lúc 12 tuổi và bắt đầu sự nghiệp âm nhạc khi ký hợp đồng với hãng đĩa Jive vào năm 1997. Suốt sự nghiệp, Spears ra mắt chín album phòng thu, nhận về một giải Grammy và tám giải Billboard. Ông Jamie Spears giữ quyền giám hộ Britney Spears năm 2008, sau khi con gái gặp vấn đề tâm lý. Tháng 8/2021, cha của ca sĩ từ bỏ quyền này khi cô tố cáo ông ngược đãi, trục lợi.

Quốc Bảo