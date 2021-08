Khán giả hài lòng khi Na Bi và Jae Eon trao lời yêu, hẹn hò nghiêm túc trong tập cuối phim 18+ "Nevertheless".

* Bài viết tiết lộ tình tiết phim

Tập cuối mở màn với tình huống tác phẩm tham gia triển lãm của Na Bi (Han So Hee) bị vỡ sát ngày diễn ra sự kiện. Lúc này, Jae Eon (Song Kang) chủ động giúp cô làm lại tác phẩm và hứa rời đi sau đó, không bao giờ làm phiền nữa. Trước đó, dù không xác định hẹn hò nghiêm túc, Jae Eon ghen tuông khi Na Bi thân thiết với nam giới. Trong khi đó, Na Bi nói hối hận vì quen Jae Eon, muốn chấm dứt mọi thứ với anh.

Sau khi tác phẩm điêu khắc hoàn thiện, Jae Eon biến mất theo đúng lời hứa. Ngược lại, Na Bi luôn nhớ về anh. Trong ngày khai mạc triển lãm, Jae Eon âm thầm tới theo dõi thì bị Na Bi phát hiện. Lúc này, cô chủ động bày tỏ tình cảm, mong muốn hẹn hò nghiêm túc. Phim khép lại với cảnh cả hai hôn nhau đắm đuối.

Phim 'Nevertheless' kết thúc trọn vẹn Trích đoạn tập 10 "Nevertheless". Video: jTBC.

Trên các diễn đàn, mạng xã hội bàn luận về phim, đa phần khán giả hài lòng với kết phim. Khán giả Nhi Trần bình luận trên Facebook: "Cặp nhân vật chính về với nhau là quá hợp rồi. Chín tập thân thiết, quan hệ mập mờ thì cuối cùng xác định nghiêm túc là điều được dự đoán từ trước. Nếu họ 'đường ai nấy đi', yêu người khác mới là bất thường đấy". Trên Naver, tài khoản Han Lee cho rằng: "Cái kết mở vừa đủ để phim khép lại trọn vẹn. Người xem cũng có thể tự tưởng tượng về tương lai của Na Bi và Jae Eon. Họ có hạnh phúc, thay đổi lẫn nhau hay không, tùy thuộc vào mỗi người". Trong phim, Yoo Na Bi (Han So Hee) là cô gái không tin vào tình yêu sau tổn thương nhưng luôn muốn hẹn hò khỏa lấp cô đơn. Park Jae Eon (Song Kang) lại quan niệm yêu đương là nhàm chán, không thích mở lòng nhưng không ngừng tán tỉnh các cô gái. Hai cá tính mâu thuẫn gặp nhau, nảy sinh quan hệ.

Một số ý kiến cho rằng các bạn trẻ khi xem phim cần tỉnh táo, tách biệt với đời thực. Tài khoản Gei Mei bình luận trên Twitter: "Tình yêu trên phim ngọt ngào nhưng ngoài đời, khi gặp phải những anh chàng dân chơi, thiếu nghiêm túc như Jae Eon, các bạn nữ sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Vì vậy, cần phải lý trí hơn".

Tập 10 khép lại với mức rating 1.7%, theo Nielsen Korea. Ảnh: jTBC.

Nevertheless gồm 10 tập, lên sóng ngày 19/6, chuyển thể từ webtoon (truyện tranh mạng). Phim nhận nhiều lời chê vì cho rằng cổ xúy mối quan hệ FWB (Friends With Benefit - tình bạn kiêm tình dục), tập trung vào các cảnh tình cảm gắn mác 18+ hơn là nội dung. Diễn xuất của cặp diễn viên chính Song Kang - Han So Hee cũng không được đánh giá cao.

Hiểu Nhân