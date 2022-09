Phim dài 3 tiếng được vỗ tay 4 phút tại LHP Venice

Italy"Bardo" - tác phẩm dài 178 phút của Alejandro G. Iñárritu - được khán giả vỗ tay hơn bốn phút.

Theo Variety, rất ít khán giả rời rạp khi phim kết thúc lúc 0h15 phút ngày 2/9. Đạo diễn Iñárritu rơi nước mắt, ôm các diễn viên trong đoàn cuối buổi chiếu.

Kịch bản phim do Iñárritu viết cùng Nicolás Giacobone, người từng đoạt giải Oscar với Birdman. Bardo kể câu chuyện của một nhà báo và nhà làm phim tài liệu người Mexico, những người vật lộn tìm lại bản ngã trên mảnh đất quê hương. Hai vai chính do Daniel Giménez Cacho và Griselda Siciliani đảm nhiệm.

Alejandro G. Iñárritu chỉ đạo trên trường quay "Bardo". Ảnh: Netflix

Điểm trừ của phim là thời lượng quá dài, khiến một số người xem không đủ kiên nhẫn. Bù lại, Bardo có nhiều đại cảnh đẹp, hoành tráng, thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa đất nước Mexico. Ngoài ra, tác phẩm có một số phân cảnh xúc động khi các nhân vật đối thoại về quê hương. Phim được giới phê bình và khán giả quốc tế chờ đón tại Liên hoan phim Venice 2022, sẽ lên sóng dịch vụ trực tuyến Netflix cuối năm nay.

Alejandro G. Iñárritu sinh năm 1963, là đạo diễn kỳ cựu người Mexico. Phim mới nhất của ông, The Revenant, được 12 đề cử Oscar, giành giải "Đạo diễn xuất sắc". Birdman giành giải "Phim hay nhất" năm 2015 và nhận tổng cộng chín đề cử.

Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 79 diễn ra từ ngày 31/8 đến 10/9, thu hút 23 tác phẩm tranh tài ở các hạng mục chính và hàng trăm tác phẩm chiếu tại các sự kiện bên lề. Một số phim được đánh giá cao là Blonde, Bones and All, The Son... Tại buổi khai mạc hôm 1/9, người mẫu Alessandra Ambrosio, chính trị gia Hillary Clinton, minh tinh Julianne Moore... hội tụ trên thảm đỏ mở màn.

Thanh Thanh (theo Variety)