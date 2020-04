Tập ba "Quân vương bất diệt" - Lee Min Ho đóng chính - đạt tỷ lệ người xem 9%, giảm 3,9% so với tập hai.

Theo Oh My Star, phim không thu hút khán giả do hai nguyên nhân. Thứ nhất, diễn biến chậm, thiếu điểm nhấn cùng nhiều chi tiết gây khó hiểu về thế giới song song. Nguyên nhân thứ hai liên quan đến cung điện hoàng gia của Đại Hàn đế quốc xuất hiện ở phần giới thiệu đầu mỗi tập phim nhái kiến trúc ngôi chùa Todaiji ở Nhật Bản. Mặc dù êkíp nhận trách nhiệm và chỉnh sửa lại nhưng nhiều khán giả tỏ thái độ không hài lòng, tẩy chay phim. Một tài khoản bình luận trên Naver: "Tôi đã cố gắng xem phim vì Lee Min Ho nhưng việc đạo nhái kiến trúc Nhật Bản quả thật không chấp nhận được".

Quân vương bất diệt tập 3 Trích đoạn phim về những hiện tượng kỳ lạ xung quanh Lee Gon trong tập ba. Video: Phimhan, SBS.

Ở tập 3, tình hình ở Đại Hàn đế quốc bị đảo lộn khi quân vương Lee Gon bị mất tích. Trong khi đó, tại thế giới hiện đại, anh tìm mọi cách để chứng minh thân phận và câu chuyện thế giới song song với Tae Eul (Kim Go Eun). Gần cuối phim, Lee Gon xuất hiện những vệt điện kỳ lạ trên vai, được cho là liên quan đến việc anh đi qua xuyên không gian.

Phân đoạn Lee Gon đánh nhau với xã hội đen để hỗ trợ Tae Eul được khán giả yêu thích. Hàng trăm nghìn người chia sẻ hình ảnh, video cảnh phim trên mạng xã hội Facebook, Twitter, Instagram. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh Lee Gon trong phim khiến khán giả liên tưởng tới thợ săn dưới vỏ bọc tiến sĩ Lee Yoon Sung phim City Hunter, Kim Tan trong Người thừa kế. Khán giả bình luận trên Twitter: "Không thể phủ nhận ngoại hình của Lee Min Ho nhưng cảm giác vai diễn nào của anh ấy cũng giống nhau, hoàn toàn không thoát ra được".

Phim của Lee Min Ho giảm mạnh người xem Cảnh phim Lee Gon đánh nhau với xã hội đen. Video: Phimhan, SBS.

Phim do biên kịch "vàng" Kim Eun Sook chấp bút và Baek Sang Hoon đạo diễn, kể về hai thế giới song song, một bên xây dựng chế độ quân chủ, bên còn lại theo nền dân chủ. Hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho đóng) tài ba, luôn tìm cách đóng cánh cửa thế giới nhiều ác quỷ, phòng ngừa tai họa cho dân chúng. Lee Gon phải lòng Jung Tae Eul (Kim Go Eun đóng) - thám tử dũng cảm.

Hiểu Nhân