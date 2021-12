Philippines tan hoang sau khi bão Rai đổ bộ

Cảnh sát biển Philippines hỗ trợ người dân sơ tán tới nơi an toàn sau khi bão Rai gây ngập lụt khắp thành phố Cagayan De Oro. Các quan chức cơ quan ứng phó thiên tai Philippines nhận định thiệt hại do bão Rai gây ra không quá lớn và không gây nhiều thương vong so với các cơn bão cùng cường độ từng đổ bộ vào nước này.