Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng

Tổng thống Philippines thông báo tình trạng khẩn cấp quốc gia về năng lượng do ảnh hưởng từ xung đột hiện nay ở Trung Đông với nguồn cung nhiên liệu.

"Tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia được ban bố do xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, cũng như mối nguy hiểm cận kề mà cuộc chiến gây ra đối với sự ổn định và sẵn có của nguồn cung năng lượng quốc gia", sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ban hành ngày 24/3 có đoạn.

Sắc lệnh này cho phép Bộ Năng lượng Philippines thanh toán trước 15% để ký được các hợp đồng mua nhiên liệu, đồng thời trực tiếp xử lý những hành vi tích trữ và trục lợi.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. tại Makati, Philippines hôm 24/2. Ảnh: AP

Bộ Giao thông được trao quyền điều phối về trợ cấp nhiên liệu cho phương tiện giao thông công cộng, giảm hoặc tạm dừng thu phí cầu đường và dịch vụ hàng không, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ những cá nhân đang trong "tình huống khủng hoảng".

Động thái sẽ tạo điều kiện để chính phủ Philippines "triển khai các biện pháp phản ứng và phối hợp theo luật hiện hành nhằm ứng phó những rủi ro do tình trạng gián đoạn đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu và nền kinh tế nội địa gây ra", theo sắc lệnh.

Tình trạng khẩn cấp được Philippines công bố vài giờ sau khi Bộ trưởng Năng lượng nước này Sharon Garin cho biết Manila có kế hoạch tăng sản lượng của nhà máy điện than, nhằm giữ giá điện ở mức thấp trong bối cảnh chiến sự ở Trung Đông đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động vận chuyển khí đốt. Biện pháp trên có thể được bắt đầu sớm nhất là từ ngày 1/4.

Theo bà Garin, trước tình trạng giá khí tự nhiên hóa lỏng đang tăng vọt, Philippines sẽ buộc phải tạm thời phụ thuộc nhiều hơn vào nhiên liệu hóa thạch thải ra nhiều khí carbon. Quan chức này thêm rằng dù hy vọng có thể "tối đa hóa" việc sử dụng than nội địa, Philippines cũng đang xem xét phương án tăng cường mua than từ nhà cung cấp hàng đầu là Indonesia.

Indonesia trước đó đảm bảo với Philippines rằng sẽ không áp đặt giới hạn nào đối với các đơn hàng mua than.

Nhân viên điều chỉnh biển báo giá tại một trạm xăng ở Quezon, Philippines hôm 24/3. Ảnh: AP

"Tính đến hôm nay thì không có bất kỳ hạn chế gì đối với việc chúng tôi nhập khẩu than từ Indonesia", bà Garin cho biết, thêm rằng Philippines có thể không cần phải tăng cường mua than.

Chi phí năng lượng ở Philippines thuộc hàng cao nhất khu vực và nước này phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu nhập khẩu để vận hành nhà máy điện. Khoảng 60% lượng điện năng tại quốc gia có 116 triệu dân này được sản xuất nhờ than đá.

Sau khi Mỹ - Israel phát động cuộc tấn công vào Iran ngày 28/2, Tehran đã đáp trả bằng cách phong tỏa gần như hoàn toàn eo biển Hormuz, nơi có khoảng 20% lượng dầu thô của thế giới đi qua. Động thái khiến hoạt động vận chuyển dầu khí bị đình trệ, đẩy giá nhiên liệu khắp thế giới tăng vọt.

Phạm Giang (Theo AFP)