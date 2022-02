Phiến quân Syria không biết thủ lĩnh IS ẩn náu trên địa bàn

Nhóm phiến quân HTS ở Syria nói không biết thủ lĩnh IS al-Qurashi sống ở khu vực do lực lượng này kiểm soát.

"Chúng tôi không biết trước chiến dịch đó sẽ diễn ra", nhóm phiên quân Hayat Tahrir al-Sham (HTS) hôm 6/2 cho biết trong một tuyên bố, đề cập cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm Mỹ vào ngôi nhà ở thị trấn Atmeh, tỉnh Idlib, phía bắc Syria, thêm rằng họ cũng không biết "danh tính những cư dân" trong ngôi nhà là mục tiêu của đặc nhiệm Mỹ.

Thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi hôm 3/2 đã nổ bom tự sát khi đặc nhiệm Mỹ đột kích ngôi nhà y ẩn náu. Tầng ba tòa nhà tan tành, các thành viên trong gia đình y cũng thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

"Chúng tôi lên án chiến dịch này của Mỹ", HTS, đối thủ của IS, cho biết thêm, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục "chiến đấu chống tệ nạn và tội phạm".

Khung cảnh tan hoang của ngôi nhà nơi al-Quraishi từng sống, sau cuộc đột kích của đặc nhiệm Mỹ hôm 3/2. Ảnh: AFP.

HTS, nhóm do nhánh cũ của al-Qaeda lãnh đạo, thi thoảng thực hiện các chiến dịch chống lại phần tử liên kết với IS ở tỉnh Idlib, theo Nhóm quan sát Nhân quyền Syria. HTS đã giao tranh với phiến quân có vũ trang liên kết với IS những tháng gần đây.

HTS kiểm soát khoảng một nửa tỉnh Idlib và một phần các tỉnh lân cận Aleppo, Hama và Latakia. Những năm gần đây, HTS cố thể hiện hình ảnh ôn hòa hơn, chỉ tập trung vào các vấn đề Syria và lên án chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Al-Quraishi, tên thật là Amir Mohammed Said Abd al-Rahman al-Mawla, tiếp quản quyền lực sau khi người sáng lập IS Abu Bakr al-Baghdadi kích nổ đai bom tự sát trong cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm Mỹ tháng 10/2019.

Dù không nổi bật như người tiền nhiệm, al-Quraishi được biết đến là người rất thông minh, có khả năng suy tính chiến lược, theo Colin P. Clarke, nhà phân tích chống khủng bố tại Soufan Group, công ty tư vấn an ninh ở New York, Mỹ. Giới chuyên gia gọi cái chết của al-Quraishi là "bước lùi lớn đối với IS". Tuy nhiên, IS được cho là đã chuẩn bị sẵn cho kịch bản các thủ lĩnh bị tiêu diệt với những người tiếp quản mới.

Huyền Lê (Theo AFP)