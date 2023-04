Phiên dịch viên giành được quyền nuôi hai con

TP HCMSau hai năm kiện chồng cũ là bác sĩ thẩm mỹ giành quyền nuôi hai con, phiên dịch viên 31 tuổi được tòa chấp nhận yêu cầu.

Bản án phúc thẩm TAND TP HCM vừa công bố đã bác kháng cáo của bác sĩ thẩm mỹ 37 tuổi về yêu cầu giành nuôi hai con, giữ nguyên phán quyết của tòa sơ thẩm, giao hai con 5-6 tuổi cho mẹ là phiên dịch viên nuôi dưỡng.

Theo HĐXX, tài liệu chứng cứ thu thập được cho thấy người mẹ đủ điều kiện về sức khỏe, kinh tế và thời gian để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho các con. Hơn nữa, hai trẻ được ở cùng thì tình cảm anh em cũng được gắn bó hơn. Việc giao hai trẻ cho người mẹ trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục với sự giúp đỡ của bà ngoại là giảng viên đại học về hưu sẽ đảm bảo mọi mặt cho các bé.

Về phía người cha, HĐXX đồng quan điểm với tòa sơ thẩm, đánh giá anh không đảm bảo điều kiện an toàn, lành mạnh cho trẻ. Cụ thể, hồi tháng 5/2021, con trai 6 tuổi do anh nuôi dưỡng có dấu hiệu bị bạo hành nhưng anh không hợp tác đưa bé đi giám định thương tật. Bác sĩ trong đoàn kiểm tra đến thăm khám, xác định trên người cháu có nhiều vết bầm tím cũ và mới. Cháu bé khai do bị vợ cũ của cha đánh bằng cây vì không chịu ăn.

Ngoài ra, anh không đủ điều kiện về thời gian để trực tiếp chăm sóc các con, mọi sinh hoạt của trẻ đều thông qua người vợ trước. Anh chưa lập gia đình nhưng ngoài hai người con chung đang tranh chấp còn nuôi dưỡng một người con riêng khác, nên phải chia sẻ trách nhiệm nghĩa vụ với cháu bé. Kết quả xác minh tại trường học cho thấy, toàn bộ thông tin về trẻ đều do người vợ cũ của anh đăng ký và chịu trách nhiệm.

Anh cũng không cung cấp được chứng cứ nào chứng minh người mẹ không đủ điều kiện trực tiếp nuôi các con cũng như ngăn cản anh thăm nom con. Do đó, tòa bác yêu cầu phản tố của anh về việc giành nuôi cả hai con.

Theo toà, giao con cho một trong hai bên trực tiếp nuôi dưỡng không làm mất đi quyền thăm nom, chăm sóc, giáo dục con chung nhưng phải căn cứ vào tình hình thực tế để đảm bảo tốt nhất quyền lợi về mọi mặt của con chưa thành niên... "Việc tách hai trẻ khi không thật cần thiết sẽ làm xáo trộn đời sống tình cảm, ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển tâm sinh lý, sự gắn kết của các con", bản án nêu.

Hồ sơ vụ án thể hiện, gần 7 năm trước, nữ phiên dịch viên và bác sĩ làm đám cưới, có với nhau 2 con nhưng không đăng ký kết hôn. Theo tường trình của chị, ngày mới sinh con gái chưa được bao lâu thì phát hiện anh còn chung sống với nhiều phụ nữ khác ngay trong chung cư họ ở, có con riêng. Cuộc sống vợ chồng không thể hàn gắn, năm 2020 cả hai quyết định đường ai nấy đi, yêu cầu tòa giải quyết quyền nuôi con. TAND quận 1 ghi nhận sự thỏa thuận của anh chị, giao bé trai cho cha, còn chị nuôi con gái nhỏ.

Một năm sau, chị phát hiện con trai có dấu hiệu bị bạo hành nên cầu cứu Hội Bảo vệ trẻ quyền trẻ em TP HCM cùng nhiều cơ quan chức năng. Tổ công tác đến làm việc nhưng anh không đồng ý đưa con đi giám định thương tật. Chị sau đó làm đơn kiện, yêu cầu thay đổi quyền nuôi con để chị được nuôi cả hai cháu mà không cần anh cấp dưỡng.

Theo chị, cha cháu bé không đủ các điều kiện chăm sóc; công việc của anh khá bận, thường xuyên vắng nhà nên giao con cho vợ cũ; cháu bé nhiều lần bị đánh. Ngoài ra, anh còn sống chung với hai người phụ nữ khác ngay trong chung cư ở tầng 19 và tầng 20 mà không đăng ký kết hôn. Lối sống của anh vi phạm pháp luật và đạo đức, ảnh hưởng đến việc giáo dục con và sự phát triển của cậu bé...

Bác sĩ thẩm mỹ phản tố, yêu cầu được nuôi cả hai con mà không cần chị cấp dưỡng. Anh cho rằng chị không đủ điều kiện nuôi các con vì bị bệnh tâm thần, rối loạn lo âu ở mức nặng, không có khả năng tự chăm sóc các con... Anh giải thích các vết bầm trên người con trai, là do cháu chơi đùa bị ngã chứ không phải bị đánh. Cơ quan chức năng kết luận cháu bé hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường. Anh cam kết sẽ cẩn thận hơn trong việc chăm sóc con.

Hồi tháng 9 năm ngoái, TAND quận 1 xử sơ thẩm tuyên chấp nhận yêu cầu của chị, giao hai 2 con cho mẹ nuôi dưỡng. Tòa ghi nhận sự tự nguyện của nguyên đơn, không yêu cầu người cha phải cấp dưỡng.

Anh kháng cáo phản đối quyết định trên, song không được tòa phúc thẩm chấp nhận.

Hải Duyên