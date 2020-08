Phi hành gia mô tả giây phút tàu SpaceX đáp xuống biển

MỹNhiệm vụ Demo-2 diễn ra rất trôi chảy, nhưng hành trình hạ cánh xuống Trái Đất là một chuyến bay rung lắc nhiều với các phi hành gia NASA.

Phi hành gia Bob Behnken (trái) và Doug Hurley tại buổi họp báo. Ảnh: Space.

Tàu vũ trụ Crew Dragon (Endeavour) của SpaceX hoàn thành hành trình rơi xuyên qua khí quyển Trái Đất hôm 2/8. Phi hành gia NASA Bob Behnken và Doug Hurley cho biết họ cảm nhận được sự lảo đảo và rung lắc khi con tàu hạ thấp dần, kết thúc hoàn hảo Demo-2, nhiệm vụ chở người đầu tiên của SpaceX.

"Khí quyển tạo ra tiếng ồn. Bạn có thể nghe thấy tiếng ầm ầm bên ngoài tàu", Behnken chia sẻ trong buổi họp báo hôm 4/8. "Âm thanh đó nghe như tiếng của một con vật rơi qua khí quyển với những luồng khí và độ ồn. Nó ngày càng to hơn khi bạn rơi xuống".

Dù rất muốn nhìn ra ngoài khi khoang tàu gần rơi xuống vùng biển ngoài khơi thành phố Pensacola, Florida, các phi hành gia quyết định không làm vậy. Ô cửa duy nhất họ có thể nhìn qua nằm gần dưới chân. Behnken và Hurley cho biết họ cảm thấy tốt nhất là theo dõi màn hình thay vì cúi gập đầu. "Cúi đầu dường như không phải điều khôn ngoan nhất nên làm khi phương tiện bắt đầu hạ cánh. Lúc đó, chúng tôi cố gắng đảm bảo trạng thái tốt và ngồi chắc chắn", Behnken nói.

Những âm thanh và cảm xúc trên khá bình thường và quen thuộc với Behnken và Hurley. Trước khi thực hiện nhiệm vụ Demo-2 kéo dài hai tháng, hai người đã bay vào vũ trụ tổng cộng 4 lần trên tàu con thoi NASA. SpaceX cũng đưa cho các phi hành gia băng ghi âm và những thông tin khác về chuyến bay đầu tiên lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) của tàu Crew Dragon trong nhiệm vụ không người lái Demo-1 năm 2019 để giúp họ tìm hiểu thêm về điều kiện trên tàu.

Nhưng hành trình trở về Trái Đất của Demo-2 vẫn xóc nảy dữ dội. Behnken chia sẻ, khi bay vào khí quyển, cảm giác giống như lưng ghế bị đập mạnh bằng gậy chơi bóng chày. Việc mở dù cũng tạo ra một cú giật đột ngột. Phi hành đoàn cũng cảm nhận được lực va đập khi con tàu đáp xuống đại dương. Do tất cả tiếng động và lực tác động mà phi hành đoàn trải qua trong quá trình hồi quyển, họ bỏ lỡ một hoạt động trước camera truyền hình ít phút sau khi hạ cánh.

Khi đội thu hồi tới vớt tàu, hàng chục thuyền tư nhân vây quanh khu vực hạ cánh, bất chấp yêu cầu giải tán từ lính tuần duyên. Tuy nhiên, các phi hành gia không rõ về tình hình bên ngoài và chỉ biết tới rắc rối này sau khi được kéo lên tàu thu hồi GO Navigator của SpaceX và ra khỏi khoang tàu vũ trụ. Cả NASA, SpaceX và lính tuần duyên cho biết họ đã lên kế hoạch điều chỉnh cho những lần hạ cánh trong tương lai để ngăn thuyền tư nhân tiếp cận vì lý do an toàn. Ví dụ, sau khi tàu rơi xuống biển, đội cứu hộ ghi nhận lượng nitrogen tetroxide tăng cao quanh tàu. Loại khí độc này có thể đe dọa những người không mặc đồ bảo hộ tới quá gần.

Hurley và Behnken cho biết ngoài một vài sự cố ở trên, chuyến bay diễn ra trôi chảy như mô phỏng. Hurley chia sẻ anh đặc biệt bất ngờ khi bộ dù của tàu Crew Dragon mở ra chính xác theo giờ hẹn bởi rất khó dự đoán khí động học trong khí quyển đối với một tàu vũ trụ mới.

Dù vậy, Hurley nhấn mạnh những phi hành đoàn trong tương lai không nên lơ là dù tàu Crew Dragon hoạt động rất tốt. Tuần tới, các phi hành gia Demo-2 sẽ gặp gỡ phi hành đoàn 4 người trong nhiệm vụ sắp tới của tàu Crew Dragon mang tên Crew-1. Theo dự kiến, chuyến bay tiếp theo của tàu SpaceX sẽ cất cánh vào cuối tháng 9/2020. Trước đó, NASA và SpaceX sẽ xem xét chi tiết dữ liệu của Demo-2.

Các thành viên phi hành đoàn Demo-2 cũng chia sẻ họ mong muốn dành nhiều thời gian hơn bên gia đình. Behnken nói, giờ là lúc anh đảm nhận trách nhiệm chăm sóc gia đình để hỗ trợ vợ anh là phi hành gia NASA Megan McArthur. McArthur sẽ bay trong nhiệm vụ Crew-2 vào năm 2021 trên chính tàu Crew Dragon mà Behnken bà Hurley sử dụng.

An Khang (Theo Space)