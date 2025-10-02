Phi cơ chở khách gãy cánh, móp mũi sau va chạm ở sân bay

MỹHai máy bay của hãng Endeavor Air va chạm trên đường lăn sân bay ở New York, khiến một chiếc bị gãy cánh và chiếc còn lại móp mũi.

Delta Air Lines cho biết phần cánh của chuyến bay số hiệu 5155 khởi hành đến Roanoke, bang Virginia, đã va chạm với phần thân chuyến bay 5047 đến từ Charlotte, bang Bắc Carolina trên đường lăn sân bay LaGuardia ở New York lúc gần 22h ngày 1/10.

Cả hai máy bay đều là loại Bombardier CRJ-900 thuộc hãng Endeavor Air, công ty con của Delta Air Lines. Chúng là máy bay khu vực, tương đối nhỏ so với máy bay thương mại lớn như Boeing 737 hay Airbus A320.

Hai máy bay bị hư hại trên đường lăn sân bay LaGuardia ở New York, Mỹ ngày 1/10. Ảnh: X/oren_juice

Giới chức nói rằng khi đó một phi cơ vừa hạ cánh và chiếc còn lại đang chuẩn bị cất cánh. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một máy bay bị móp mũi và một chiếc bị gãy cánh.

Hai phi cơ chở tổng cộng 93 hành khách và thành viên tổ bay. Cú va chạm khiến một tiếp viên hàng không phải nhập viện, song không nguy hiểm đến tính mạng. Tất cả hành khách đều an toàn và hoạt động của sân bay không bị gián đoạn.

Hãng Delta cho biết họ sẽ "làm việc với tất cả cơ quan chức năng liên quan để đánh giá" biện pháp an toàn sau "vụ va chạm ở tốc độ thấp khi đang lăn bánh".

Huyền Lê (Theo AFP, NY Post, Wion)