Phép tính tưởng dễ mà khó: Kết quả là 0 hay 6?

Chỉ với vài con số quen thuộc, phép tính này lại khiến nhiều người phân vân giữa hai đáp án hoàn toàn trái ngược.

Nhìn qua, phép tính 3 - (3 - 3) + 3 tưởng chừng đơn giản đến mức không cần suy nghĩ. Tuy nhiên, chính dấu ngoặc trong biểu thức lại là yếu tố khiến nhiều người dễ mắc bẫy. Có người bỏ qua phần trong ngoặc và làm phép tính theo cảm tính, dẫn đến kết quả khác nhau. Cũng có người làm đúng thứ tự nhưng vẫn nghi ngờ vì đáp án quá bất ngờ.

Không ít người khẳng định kết quả là 0, trong khi số khác lại chắc chắn rằng đáp án phải là 6. Bạn có tự tin với câu trả lời của mình không?

Phép toán này trở thành một dạng câu đố đánh đố tư duy, buộc người giải phải chậm lại và kiểm tra từng bước. Chỉ cần sai một chi tiết nhỏ, kết quả có thể từ 0 nhảy vọt lên 6. Đây chính là lý do vì sao phép tính tưởng chừng "dễ như ăn kẹo" lại khiến không ít người tranh luận.

>> Đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)