'Phép màu' ECMO đưa chàng trai đuối nước từ cửa tử trở về

Hà NộiNam thanh niên bị đuối nước khi bơi, ngừng tim 4 lần, tưởng chừng không còn cơ hội sống, các bác sĩ sử dụng ECMO kết hợp nhiều phương pháp, giúp giữ mạng sống.

Thông tin từ Bệnh viện Thanh Nhàn ngày 4/11 cho biết, sau ba tuần điều trị tích cực bằng kỹ thuật tim phổi nhân tạo (ECMO) và nhiều phương pháp phức tạp, chàng trai hồi phục hoàn toàn, tỉnh táo và giao tiếp tốt.

"Thông thường, bệnh nhân ngừng tim lâu như vậy sẽ tổn thương não nặng, thậm chí sống thực vật. Đây là kết quả kỳ diệu của việc cấp cứu đúng thời điểm và kỹ thuật ECMO chuẩn xác", bác sĩ Nguyễn Thị Hoa, khoa Hồi sức tích cực, chia sẻ.

Trước đó, khi đi bơi cùng bạn, nam thanh niên bị đuối nước. Anh được người dân sơ cứu trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở trước khi được đưa đến Bệnh viện Sóc Sơn. Tại đây, tim bệnh nhân đập trở lại nhưng chỉ vài phút sau lại ngừng lần thứ hai. Trên đường chuyển đến Bệnh viện Thanh Nhàn, anh ngừng tim lần ba.

Thời điểm nhập viện Thanh Nhàn, bệnh nhân hôn mê sâu, tim đập rời rạc, phổi trắng xóa do viêm cấp, nồng độ oxy trong máu gần như bằng không. Nhận định tình trạng nguy kịch, các bác sĩ lập tức kích hoạt quy trình ECMO - biện pháp cuối cùng để duy trì sự sống, giúp oxy hóa máu và bơm tuần hoàn thay cho tim, phổi đã ngừng hoạt động.

Bác sĩ kiểm tra phim chụp não cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các bác sĩ phải thay đến ba quả lọc ECMO, kết hợp lọc máu liên tục, thở máy và dùng kháng sinh phổ rộng. Bệnh nhân còn bị xuất huyết tiêu hóa nặng, phải nội soi cấp cứu tại giường và truyền máu.

"Cả êkíp gần như không rời phòng hồi sức suốt nhiều ngày. Chàng trai này có sức sống rất mãnh liệt, mỗi ngày tim lại đập tốt hơn, các chỉ số sinh tồn dần cải thiện", bác sĩ Hoa kể lại. Lần ngừng tim thứ 4 của bệnh nhân xảy ra trong quá trình chạy ECMO.

Theo bác sĩ Hoa, "phép màu" chỉ xảy ra khi có sự kết hợp giữa kỹ thuật hiện đại và sơ cứu ban đầu đúng cách. "Mỗi phút ngừng tuần hoàn là một phần não bị mất đi", bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ép tim ngoài lồng ngực ngay tại hiện trường.

Các bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện người đuối nước, cần nhanh chóng đưa nạn nhân lên bờ, kiểm tra hơi thở. Nếu nạn nhân không thở, phải lập tức thực hiện hồi sức tim phổi (ép tim và thổi ngạt) trong khi chờ cấp cứu y tế. Sau khi sơ cứu, cần đặt nạn nhân ở tư thế nằm nghiêng an toàn, ủ ấm và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Lê Nga