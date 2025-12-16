PhenikaaMec ra mắt trung tâm đào tạo hình ảnh y học chuyên sâu tại Hà Nội

Trung tâm Đào tạo Hình ảnh Y học Chuyên sâu của Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) ra đời nhằm đào tạo chuẩn quốc tế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại Việt Nam.

Ngày 15/12, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) và Tập đoàn Philips công bố hợp tác chiến lược xây dựng Trung tâm Đào tạo Hình ảnh Y học Chuyên sâu, ứng dụng 31 công cụ xử lý hình ảnh nâng cao tích hợp trí tuệ nhân tạo do Philips phát triển. Đây là trung tâm đào tạo hình ảnh y học chuyên sâu quy mô lớn đầu tiên được Philips hợp tác triển khai tại Việt Nam. Dịp này, PhenikaaMec cũng khai trương hệ thống cộng hưởng từ 3T Ingenia Elition X, giúp rút ngắn thời gian chụp, nâng cao độ chính xác chẩn đoán và tối ưu hóa quy trình lâm sàng.

Đại diện PhenikaaMec và Philips ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: PhenikaaMec

Trung tâm đào tạo Hình ảnh Y học Chuyên sâu của Bệnh viện Đại học Phenikaa được thành lập với mục tiêu nâng cao chất lượng chẩn đoán hình ảnh tại Việt Nam thông qua ba định hướng chiến lược là đào tạo theo chuẩn quốc tế, chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Trung tâm đóng vai trò cầu nối giữa kiến thức - thực hành - công nghệ, giúp bác sĩ trong nước tiếp cận nhanh hơn với tiêu chuẩn toàn cầu, đồng thời góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân sự trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh.

Trong dài hạn, trung tâm hướng tới trở thành điểm tham chiếu quốc gia về đào tạo và nghiên cứu hình ảnh y học, nơi tích hợp giữa đào tạo lâm sàng, thực hành kỹ thuật và nghiên cứu đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hồi, Tổng giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa cho biết: "Sự ra đời của Trung tâm Đào tạo Hình ảnh Y học Chuyên sâu đánh dấu bước tiến quan trọng của PhenikaaMec trong chiến lược phát triển năng lực chẩn đoán và điều trị. Chúng tôi cam kết đầu tư mạnh mẽ vào nguồn nhân lực và công nghệ để mang đến dịch vụ y tế an toàn và chất lượng cao cho cộng đồng".

Trung tâm Đào tạo Hình ảnh Y học Chuyên sâu với hệ thống 31 phần mềm xử lý hình ảnh nâng cao tích hợp AI do Philips phát triển. Ảnh: PhenikaaMec

Một trong những điểm nổi bật của trung tâm là hệ thống 31 phần mềm xử lý hình ảnh nâng cao tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) do Philips phát triển. Các công nghệ này hỗ trợ chuyên sâu trong đánh giá tim mạch, thần kinh, ung bướu và cơ xương khớp, nổi bật như giải pháp phân tích tim toàn diện bằng công nghệ CT phổ và cộng hưởng từ cho phép đánh giá chính xác các bệnh lý tim mạch phức tạp; giải pháp cộng hưởng từ định lượng theo dõi tiến triển vùng bất thường của não qua các lần thăm khám hay các giải pháp định lượng mỡ, sắt ở gan; giải pháp định lượng đánh giá tình trạng sụn, khớp.

Hệ sinh thái AI trên các lĩnh vực lâm sàng rộng khắp do Philips nghiên cứu và phát triển giúp tối ưu hóa quy trình đọc phim, tăng hiệu quả làm việc và hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định hiệu quả hơn trong các ca bệnh phức tạp.

"Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và năng lực đội ngũ y tế Việt Nam", ông Chris Kim, Giám đốc khối Chẩn đoán hình ảnh, Philips Châu Á- Thái Bình Dương cho hay.

Ông Kees van Baar, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam chia sẻ: "Sự kiện này là minh chứng cho sự thành công trong hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hà Lan, cụ thể là sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Tập đoàn Phenikaa và các doanh nghiệp công nghệ cao của Hà Lan, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành y tế Việt Nam".

Khai trương hệ thống cộng hưởng từ 3T ứng dụng AI

Trong khuôn khổ sự kiện, Bệnh viện Đại học Phenikaa đưa vào vận hành hệ thống cộng hưởng từ 3 Tesla Philips Ingenia Elition X - thiết bị cộng hưởng từ thế hệ mới sử dụng từ trường mạnh, được ứng dụng trí tuệ nhân tạo toàn diện, cho thời gian chụp nhanh và khả năng tái tạo hình ảnh với độ phân giải cao.

Hệ thống cho phép phát hiện sớm các bệnh lý phức tạp thuộc chuyên ngành thần kinh, tim mạch, cơ xương khớp và ung bướu; đồng thời nâng cao trải nghiệm người bệnh nhờ giảm tiếng ồn, giảm thời gian chụp và tăng mức độ thoải mái khi thực hiện khảo sát.

Sự đầu tư này thể hiện cam kết của PhenikaaMec trong việc đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và hướng đến đạt chuẩn quốc tế trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh.

Đoàn đại biểu và khách mời tham quan Trung tâm Đào tạo Hình ảnh Y học Chuyên sâu. Ảnh: PhenikaaMec

Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) là hệ thống y tế hàn lâm chuẩn mực quốc tế nằm trong hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe Phenikaa do Tập đoàn Phenikaa đầu tư và phát triển. Bệnh viện chú trọng xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện, kết hợp điều trị và đào tạo - nghiên cứu chuẩn quốc tế.

Hiện PhenikaaMec sở hữu 29 trung tâm và khoa lâm sàng, bao gồm Trung tâm Y học bào thai, Trung tâm Ung bướu, Trung tâm Y học cổ truyền, Khoa Sản, Khoa Nhi, Trung tâm Di truyền, Trung tâm tim mạch, Trung tâm tế bào gốc & ngân hàng mô... Bệnh viện có diện tích sàn gần 90.000 m2, quy mô tối đa hơn 600 giường bệnh, với đội ngũ gồm hơn 300 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành và hơn 700 điều dưỡng - kỹ thuật viên trình độ cao, và công suất phục vụ trên 1.000 lượt khám mỗi ngày.

Thế Đan