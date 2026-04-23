Phenikaa School nhận chứng nhận STEM quốc tế

Phenikaa School được STEM Educational Research (SER) công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế về giáo dục STEM, ngày 20/4.

Chứng nhận STEM.org Accredited là một trong những kiểm định dành cho các tổ chức giáo dục đáp ứng tiêu chuẩn trong lĩnh vực STEM. Ngoài ra, trường Phổ thông liên cấp Phenikaa (Phenikaa School) còn nằm trong top 5% các tổ chức "Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM" toàn cầu với danh hiệu Best In STEM. Đây là danh hiệu xét chọn độc lập nhằm tôn vinh các đơn vị có sáng kiến đổi mới nổi bật và tác động thực chất đến người học.

Phenikaa School đạt chứng nhận toàn cầu về giáo dục STEM và lọt Top 5% các tổ chức STEM xuất sắc nhất. Ảnh: Phenikaa School

Quy trình đánh giá của STEM.org Educational Research thể hiện qua các tiêu chí: từ thiết kế chương trình, phương pháp tổ chức lớp học, năng lực đội ngũ giáo viên đến cơ sở vật chất, mức độ tham gia của học sinh và định hướng phát triển bền vững.

Kết quả đánh giá ghi nhận Phenikaa School có sự đầu tư đồng bộ vào các không gian sáng tạo, hệ thống phòng lab hiện đại, cùng các chương trình Robotics và mô hình học tập trải nghiệm. Học sinh không chỉ tiếp cận kiến thức mà còn trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề, qua đó hình thành tư duy khoa học, năng lực sáng tạo và kỹ năng hợp tác.

Theo đại diện nhà trường, việc đạt đồng thời hai chứng nhận quốc tế này thể hiện chất lượng đào tạo và đưa Phenikaa School trở thành một trong những trường phổ thông liên cấp tại Việt Nam hướng tới các chuẩn mực giáo dục toàn cầu.

"Chúng tôi coi STEM không chỉ là một môn học mà là một hành trình định hình và kiến tạo tư duy toàn diện cho học sinh - thế hệ công dân toàn cầu tương lai", bà Nguyễn Thị Hương - Tổng giám đốc Phenikaa School cho biết.

Phenikaa School lựa chọn đưa STEM trở thành trục phát triển chiến lược và là một trong năm môn học mang bản sắc riêng của nhà trường. Chương trình STEM thiết kế, đào tạo phổ cập từ lớp một đến lớp 12 và đào tạo nâng cao cho học sinh yêu khoa học với lộ trình rõ ràng, đảm bảo tính liên thông và phát triển phù hợp với năng lực học sinh theo từng giai đoạn. Định hướng này triển khai nhất quán dựa trên bốn quan điểm: đảm bảo phù hợp với mọi đối tượng học sinh, kết nối chặt chẽ với thực tế, hướng tới phát triển toàn diện, tôn trọng sự khác biệt và nuôi dưỡng thế mạnh riêng của từng học sinh; đồng thời ươm mầm tài năng.

Học sinh được khám phá, sáng tạo và phát triển tư duy trong mỗi giờ học STEM dưới sự đồng hành của giáo viên. Ảnh: Phenikaa School

Phenikaa School là thành viên trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Tập đoàn Phenikaa. Nhà trường đầu tư phát triển trên nền tảng liên kết chặt chẽ và tương hỗ với các đơn vị thành viên trong tập đoàn, kết hợp cùng Đại học Phenikaa kiến tạo hệ thống giáo dục Phenikaa liên thông từ phổ thông đến sau đại học. Trường theo đuổi mục tiêu trở thành đơn vị giáo dục STEM tiêu biểu trong khu vực, nơi học sinh không chỉ có tri thức mà còn phát triển tư duy đổi mới.

Thành lập từ năm 2001, STEM.org Educational Research là tổ chức nghiên cứu và cấp chứng nhận giáo dục STEM uy tín. Tổ chức này đã hợp tác với cộng đồng giáo dục quốc tế gồm các nhà nghiên cứu, giáo viên, nhà quản lý, tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp để xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá STEM mang tính toàn cầu.

Yên Chi