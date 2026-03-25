Phe Dân chủ giành lại ghế nghị sĩ bang ở 'chiếc nôi quyền lực' của ông Trump

Ứng viên Dân chủ Gregory thắng ghế nghị viện Florida đại diện cho khu vực bầu cử có hạt Palm Beach, nơi được coi là "chiếc nôi quyền lực" của ông Trump.

Theo kết quả được hãng thông tấn AP công bố tối 24/3, ứng viên đảng Dân chủ Emily Gregory đã đánh bại đối thủ đảng Cộng hòa Jon Maples trong cuộc bầu cử đặc biệt tại khu vực bầu cử số 87 của nghị viện bang Florida. Bà Gregory giành chiến thắng trước ông Maples với cách biệt hai điểm phần trăm, tiếp quản ghế nghị sĩ bang mà thành viên đảng Cộng hòa Mike Caruso để lại.

Khu vực bầu cử số 87 bao gồm một phần của hạt Palm Beach, nơi có dinh thự Mar-a-Lago và được xem như "chiếc nôi quyền lực" của Tổng thống Donald Trump. Trong cuộc bầu cử năm 2024, ứng viên Cộng hòa Caruso từng chiến thắng ở khu vực này với cách biệt tới 19 điểm phần trăm so với đối thủ.

Tổng thống Trump trước đó đã kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho Maples và đăng trên mạng xã hội hôm 23/3 nói rằng ứng viên Cộng hòa này "được rất nhiều người bạn của tôi ở hạt Palm Beach" ủng hộ.

Tuy nhiên, Gregory, chủ một doanh nghiệp nhỏ tại địa phương, vợ của một sĩ quan quân đội Mỹ, đã thu hút được lượng lớn cử tri trung lập và bảo thủ truyền thống bỏ phiếu cho mình.

Chiến thắng của bà Gregory được coi là "cơn địa chấn chính trị" ở Mỹ, khi đảng Dân chủ có thể lật ngược thế cờ ở ngay "sân nhà" của ông Trump. Đảng Dân chủ cho rằng điều này thể hiện cử tri "bất mãn với chi phí sinh hoạt leo thang đang dần rời bỏ ông Trump và đảng Cộng hòa".

"Khu vực Mar-a-Lago vừa chuyển từ đỏ sang xanh, điều sẽ khiến đảng Cộng hòa lo lắng về cuộc bầu cử giữa kỳ. Một khu vực ủng hộ ông Trump ngay tại sân nhà của ông ấy đáng lẽ không nên trở thành mục tiêu tranh giành của phe Dân chủ, nhưng kết quả đêm nay đã chứng minh rằng đảng Cộng hòa dễ bị tổn thương ở bất cứ nơi nào", quan chức đảng Dân chủ Heather Williams tuyên bố.

Bà Williams cho biết thêm đảng Dân chủ đã giành lại được khoảng 29 khu vực bầu cử ở cấp bang kể từ khi ông Trump đắc cử.

Tổng thống Trump sống ở New York phần lớn cuộc đời, nhưng đã chuyển nơi cư trú và đăng ký cử tri tại Florida từ nhiệm kỳ đầu tiên. Mar-a-Lago trở thành nơi tụ họp của bạn bè, đồng minh của ông Trump cũng như nơi các giám đốc điều hành doanh nghiệp, lãnh đạo quốc tế tìm tới để gặp ông. Khi trở về Nhà Trắng, ông Trump cũng vẫn dành nhiều ngày cuối tuần ở Mar-a-Lago.

Ngọc Ánh (Theo Washington Post, Guardian, AP)