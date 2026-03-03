Phẫu thuật Whipple là gì?

Tôi có khối u ở đầu tuyến tụy, bác sĩ tư vấn phẫu thuật Whipple. Phương pháp này là gì? (Văn Trung, 56 tuổi)

Trả lời:

Phẫu thuật Whipple là kỹ thuật cắt bỏ tá tụy được phát triển bởi bác sĩ người Mỹ Allen Oldfather Whipple. Phương pháp này được chỉ định cho bệnh nhân có khối u ung thư ở đầu tuyến tụy, tá tràng, đoạn cuối ống mật chủ, bóng vater hoặc u thần kinh nội tiết.

Trong kỹ thuật Whipple, bác sĩ loại bỏ đầu tụy, hang vị dạ dày, tá tràng, quai đầu tiên hỗng tràng, túi mật, đoạn thấp ống mật chủ... Lưu thông tiêu hóa được lập lại bằng cách nối tụy vào hỗng tràng hoặc dạ dày, nối ống mật vào ruột non và nối dạ dày vào đoạn ruột non kế tiếp.

Trước phẫu thuật, người bệnh được chăm sóc theo chương trình tăng cường hồi phục (ERAS) bao gồm kiểm soát bệnh nền (nếu có) như huyết áp, tiểu đường, tim mạch, tối ưu dinh dưỡng, tư vấn tâm lý. Một số bệnh nhân cần điều trị tân bổ trợ bằng hóa trị, xạ trị hoặc kết hợp cả hai trước mổ.

Tùy tình trạng, bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi hoặc mổ mở, ca mổ có thể kéo dài từ 4 đến 12 tiếng. Hậu phẫu, người bệnh được giảm đau đa mô thức, hầu hết có thể đứng dậy và đi lại ngay ngày đầu tiên để kích thích nhu động ruột, giảm nguy cơ biến chứng viêm phổi, huyết khối tĩnh mạch, giảm thời gian nằm viện.

Người bệnh được nuôi dưỡng đường tĩnh mạch cho đến khi trung tiện được, bác sĩ dinh dưỡng tính toán chế độ ăn phù hợp, bắt đầu với thức ăn mềm, lỏng, chia nhỏ bữa, ăn nhiều lần trong ngày. Sau 1-2 tuần, người bệnh có thể ăn lại thức ăn rắn hơn nhưng cần ăn chậm, nhai kỹ. Duy trì 6-8 bữa mỗi ngày để đảm bảo dinh dưỡng, xuất viện nếu quá trình theo dõi không có biến chứng.

Phẫu thuật cắt khối tá tụy (Whipple) cho người bệnh ung thư tụy. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn đã được chẩn đoán u tuyến tụy và tư vấn phẫu thuật Whipple, nên tới bệnh viện đa chuyên khoa để được khám kỹ, hội chẩn phác đồ điều trị phù hợp.

Một số biến chứng cần dự phòng trong phẫu thuật cắt bỏ u tá tụy như chảy máu, rò rỉ miệng nối, rối loạn tiêu hóa, suy giảm nội tiết, hẹp đường mật. Nếu xét nghiệm mô bệnh học sau mổ thấy khối u còn khu trú, chưa di căn, diện cắt và các hạch âm tính với tế bào ung thư, phẫu thuật cắt tá tụy có tiên lượng tốt, bác sĩ có thể chỉ định thêm hóa trị để triệt căn, ngăn ngừa tái phát.

ThS.BS Đào Văn Minh

Khoa Ngoại tổng hợp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội