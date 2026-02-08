Phẫu thuật thẩm mỹ đi du lịch nước ngoài được không?

Du khách có khuôn mặt khác so với ảnh hộ chiếu sau phẫu thuật thẩm mỹ, băn khoăn việc đi du lịch nước ngoài có gặp khó khăn không.

Tôi phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt một tháng trước, chỉnh mũi, cằm và mí mắt. Người quen vẫn nhận ra nhưng nếu so sánh trực diện với ảnh hộ chiếu, sự khác biệt sẽ hiện rõ.

Hộ chiếu của tôi còn hạn đến năm 2029 với ảnh chụp trước khi thẩm mỹ. Do sống mũi và đôi mắt hiện tại đã khác trước, tôi lo ngại sự thay đổi này có thể gây rắc rối khi làm thủ tục xuất nhập cảnh trong chuyến đi Hàn Quốc sắp tới.

Liệu tôi có phải đổi hộ chiếu mới để tránh phiền hà khi làm thủ tục hay không?

Một phụ nữ 56 tuổi đến từ Tứ Xuyên thay đổi sau khi chỉnh sửa làn da chảy xệ ở mặt và cổ, nếp nhăn, đôi mắt, phần mũi. Ảnh: Shanghaiist

Tôi không biết nhân viên xuất nhập cảnh so sánh khuôn mặt thực tế với ảnh hộ chiếu kỹ đến mức nào? Tôi cũng lo nếu bị giữ lại để kiểm tra thêm, mình cần giải thích ra sao, có phải xuất trình giấy tờ y tế hay giấy xác nhận phẫu thuật thẩm mỹ hay không.

Độc giả Minh Huyền

Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc công ty Du Lịch Việt, trả lời:

Trong số các đoàn khách của công ty cũng gặp một số trường hợp khách vừa làm thẩm mỹ xong, mặt còn sưng đi tour và bị chặn ở cửa khẩu không đi được. Chúng tôi coi đây là một dạng rủi ro nghiệp vụ, đưa vào các câu hỏi tư vấn bắt buộc cho nhân viên sale và hướng dẫn viên.

Với trường hợp cụ thể như chỉnh mũi nhẹ, cằm gọn hơn, mí rõ hơn; người quen vẫn nhận ra bạn ngay; ảnh hộ chiếu chỉ khác ở sống mũi thấp hơn, mặt tròn hơn, mắt một mí hoặc phân mí hơn. Tôi đánh giá đây là nhóm thẩm mỹ nhẹ - trung bình, khác với ca "mặt băng nẹp, sưng to, gọt hàm, hạ gò má" mà doanh nghiệp thường gặp phải khi khách sang Hàn Quốc, Thái Lan làm đẹp rồi bay về ngay.

Khả năng bị từ chối xuất/nhập cảnh chỉ vì khác ảnh của bạn thấp nếu: mặt hết sưng, ngũ quan vẫn nhận ra và hợp tác tốt nếu bị hỏi kỹ. Tuy nhiên, tôi khuyến cáo có ba việc cần làm ngay, gồm:

Tự soi lại ảnh hộ chiếu: nếu bạn bè nhìn ảnh cũ vẫn thấy giống bạn bây giờ, chỉ khác là "phiên bản đẹp hơn", bạn có thể đi chuyến sắp tới bình thường; nếu cả bạn và người thân đều thấy "không nhận ra", nên tính tới đổi hộ chiếu sớm cho các chuyến sau. Chuẩn bị giấy tờ phụ: Mang theo CCCD gắn chip, bằng lái, thẻ có ảnh; lưu sẵn ảnh trước, sau thẩm mỹ trong điện thoại phòng khi cần giải thích; mang theo bộ hồ sơ khi thẩm mỹ của bệnh viện. Báo trước cho công ty lữ hành (nếu đi tour).

Với trường hợp của bạn, nếu không còn sưng, chỉ "nâng cấp nhẹ", doanh nghiệp thường đánh giá là đi được nhưng sẽ khuyên đổi hộ chiếu cho các chuyến tương lai, đúng khuyến cáo của cơ quan xuất nhập cảnh.

Theo tôi, phẫu thuật thẩm mỹ là quyền làm đẹp của mỗi cá nhân nhưng khi đi du lịch quá sớm sau phẫu thuật luôn là rủi ro cho sức khỏe. Nếu có thể, hãy dời lịch làm đẹp sau chuyến đi hoặc chọn chuyến đi cách thời điểm phẫu thuật ít nhất vài tuần đến vài tháng.

Khuyến cáo từ cơ quan chức năng

Vào 28/2/2025, Đại tá Nguyễn Bá Tuấn, Cục phó Quản lý xuất nhập cảnh (A08 Bộ Công an), cho biết tại họp báo công bố Nghị định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an có hiệu lực từ 1/3/2025.

Theo ông Tuấn, trong công tác kiểm soát hộ chiếu, giấy tờ từ trước đến nay, các sai sót về khuôn mặt đều được khuyến cáo từ trước. Bởi thế, công dân có giải phẫu, thẩm mỹ cần làm thủ tục cấp đổi căn cước công dân, hộ chiếu để tránh gặp khó khăn khi làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Việc này nhằm đảm bảo thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh không những ở trong nước mà còn liên quan các nước trên thế giới, khi có sự sai khác sẽ ảnh hưởng rất lớn đến trong quá trình xuất nhập cảnh, ông Tuấn khuyến cáo.